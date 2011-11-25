محمدهاشم اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار مجموعه داستان جدید خود با نام «آرامبخش می‌خواهم» از سوی نشر افکار گفت: اگر از من سئوال شود که چه شد که شروع به داستان نوشتن کردم، باید بگویم که نمی‌دانم! برای من داستان‌نویسی یک اتفاق بود؛ اتفاقی برای انتقال دادن تجربیاتم و حسم از جامعه. اولین داستانم را کاملاً اتفاقی نوشتم، ولی بعد از آن رفته رفته موضوعات و حس‌هایی به سراغم می‌آمد که به نظرم می‌رسید، باید آن را به جای شعر تبدیل به داستان کنم.

وی ادامه داد: من از این شاخه به آن شاخه پریدن فراری‌ام و اصلاً دوست ندارم که این اتفاق برای من و نوشته‌هایم رخ دهد. قبل از داستان‌نویسی مشغول شعر و شاعری بودم و خب الان دیگر کمتر شعر می‌گویم؛ خیلی کم، کاری به تکنیک‌ها و شیوه‌های شعر گفتن ندارم و البته در داستان‌نویسی هم اصلا اهل تکنیک نیستم. یک بار داستانی را نوشتم و خوشم آمد و دیگرانی هم که خواندند به نظرشان خوب آمد و خب از آن به بعد دیگر حسم را با داستان نوشتم و منتقل کردم.

اکبریانی همچنین گفت: داستان برای من نوعی انتقال تجربیات و حسی است که از محیط پیرامون خودم دریافت می‌کنم و برای انتقال این حس گاهی آن را به زبان مردم یعنی محاوره و گاهی به زبان رسمی می‌نویسم. انتخاب آن بسته به نوع آن سوژه دارد و حسی که از آن به من دست می‌دهد.

این نویسنده و شاعر در ادامه به در دست انتشار بودن مجموعه داستان جدید از خود اشاره کرد و گفت: بعد از مجموعه داستان «آرامبخش می‌خواهم» یک مجموعه داستان جدید به نام «هذیان» به نشر چشمه برای انتشار ارائه داده‌ام که بیشتر داستان‌های آن شبیه دو داستان ابتدایی مجموعه آرامبخش می‌خواهم است و الان در حال طی کردن آخرین مراحل فنی قبل از انتشار است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت دو اثر غیرقابل انتشار شناخته شده خود نیز گفت: رمان «زندگی همین است» را نشر چشمه حدود یک‌ سال قبل برای کسب مجوز به اداره کتاب فرستاد که ابتدا اعلام کردند غیرقابل انتشار است، اما نامه‌نگاری و تقاضای ناشر برای بررسی مجدد در نهایت به ارائه فهرستی به منظور اصلاح منجر شد که بعد از اعمال این اصلاحات دوباره این کتاب را به اداره کتاب فرستاده‌ام و منتظر اعلام نتیحه نهایی هستم.