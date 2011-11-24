توصیه به هیئتهای مذهبی/ نوسازی مینی بوسهای فرسوده در انتظار وام

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته همزمان با روز جهانی توالت معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: عدم دسترسی بیش از دو میلیارد و 500 میلیون نفر از مردم جهان به سرویس بهداشتی مناسب، سلامت اجتماعی مردم را به مخاطره انداخته است.

سید محمد مجابی ادامه داد: موزه و آکادمی تخصصی توالت در دنیا تاسیس و راه اندازی شده و توسط یکی از تجار جهانی، طراحی یک توالت مدرن با جایزه ای 50 میلیون دلاری به مسابقه گذاشته که نگاه جهانی به این موضوع را نشان می دهد.

شورای شهر وارد نمی‌شد تهران 180 سال دیگر فاضلاب داشت

مهدی چمران این هفته میهمان اتاق بازرگانی تهران بود. او در این دیدار نیز به مشکل فاضلاب شهر تهران اشاره کرد گفت: بودجه فاضلاب تهران افزایشی 50 برابری داشته است و اگر شورا در سیستم فاضلاب تهران ورود پیدا نمی کرد طبق محاسبات تکمیل آن 180 سال طول می‌کشید.

قوه قضائیه با حساسیت پرونده باغ قلهک را پیگیری می‌کند

پرونده باغ قلهک همچنان توسط شهرداری در حال پیگیری است. شهردار تهران این هفته با تاکید بر این که پرونده باغ قلهک به هیچ عنوان سیاسی نیست و موضوعی کاملا قانونی است، گفت: منتظریم قوه قضاییه به این مهم رسیدگی کند که البته این قوه هم حساسیت لازم را پیدا کرده و موضوع را دنبال می‌کند.

نوسازی مینی بوس ها منتظر وام

از ابتدای سال مسافران مینی بوس های کهنه شهر منتظر بوند که از دست ناوگان صدر در صد فرسوده مینی بوس ها رهایی پیدا کنند اما همچنان مینی بوس های کهنه منظردریافت وام هستند.

این هفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با بیان اینکه 1250 مینی بوس فرسوده در انتظار نوسازی هستند گفت: نوسازی مینی بوسهای فرسوده به دلیل عدم معرفی بانک عامل و امکان استفاده از وام کم بهره متوقف مانده است.

بارش برف قبل از خزان برگها دلیل شکستگی درختان پایتخت است

پس از شکستگی های گسترده درختان پایتخت با اولین برف پاییزی رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: بارش برف بی‌سابقه پاییزی که قبل از خزان برگها رخ داد دلیل شکستگی درختان پایتخت است.

ابقای سازمان نوسازی

این هفته اعضای شورای شهر تهران شهر تهران با تصویب دو طرح از یک سو، شهرداری تهران را مکلف کرد کلیه مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری را قبل از اجرا برای تطبیق با طرح جامع و تفصیلی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد و از سوی دیگر با انجام اصلاحاتی در حوزه فعالیت سازمان نوسازی موجبات بقاء این سازمان را فراهم کند.

تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار تهران

مدیربافت های تاریخی شهر تهران از تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار تهران خبر داد و گفت: هم اکنون ضوابط و مقررات ساماندهی بازار تهران تدوین و برای تصویب نهایی به کمیسیون ماده 5 ارسال شده است.

توصیه های شورا به هیات های مذهبی

مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون اجتماعی – فرهنگی شورای شهردر جلسه علنی این هفته شورای شهر با بیان اینکه ایجاد داربست ها برای راه اندازی تکایا نباید به گونه ای باشد که برای مردم ایجاد مزاحمت و سد معبر کند، افزود:باید به گونه ای مراقب باشیم که ایجاد و راه اندازی تکایا برای کودکان، کهنسالان و افراد بیمار ایجاد سر و صدای بیش از اندازه نکرده و موجب آزردگی آنها نشود.

معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران هم با اشاره به زیان آور بودن ظرف های پلاستیکی که برای توزیع غذاهای تکیه ها و هیات ها استفاده می شود، گفت: از تمام این هیاتها دعوت می کنیم که در طول اجرای برنامه های خود از این ظرف ها استفاده نکرده و به جای آن از ظروف های جایگزین در توزیع غذا استفاده کنند.

ابتکار پیشنهاد کرد شورای اسلامی شهر تهران به هیات هایی که در طول ایام سوگواری محرم از ظروف یک بار مصرف با مضرات کمتر استفاده کنند هدایایی را اهدا کند تا این موضوع بنای یک فرهنگ سازی در شهر باشد.