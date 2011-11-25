مجموعه شعر عاشورایی «ناگهان دریا» منتشر شد

رضا اسماعیلی شاعر و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی مجموعه اشعار عاشورایی‌ام با نام «ناگهان دریا» توسط انتشارات تجلی مهر منتشر شده است که اخیرا وارد بازار شده و دربردارنده جدیدترین سروده‌های عاشورایی‌ من است. این کتاب یک ترکیب‌بند به سبک محتشم کاشانی با 18 بند را شامل می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این ترکیب‌بند که کاملاً جدید است، اشعار دیگری هم در این مجموعه دارم که بیشترشان اشعار کلاسیک هستند و تعدادی هم شعر سپید در میان این اشعار قرار داده شده است. این مجموعه با 103 صفحه حدود یک ماه است که از زیر چاپ خارج شده و به تازگی وارد ویترین کتابفروشی‌ها شده است.

این شاعر گفت: حجم زیادی از مجموعه «ناگهان دریا» به 20 غزل و یک مثنوی بلند به همراه تعدادی دوبیتی اختصاص دارد و همان‌طور که اشاره کردم، تعدادی شعر سپید هم در این میان قرار دارد. اثر دیگرم مجموعه 4 جلدی است که در واقع تاملی در حوزه شعر انقلاب و آیینی است.

اسماعیلی ادامه داد: 3 جلد از این مجموعه، شامل شعر بوده و یک جلد آن شامل مقالاتم در این باره است. جلد اول مجموعه «از آب تا آفتاب» نام دارد که شامل مقالات و تاملات در باب شعر انقلاب و آیینی است. جلد دوم «ملکوت کلمات» نام دارد که مجموعه‌ای از اشعار آیینی و دربردارنده جدیدترین شعرهای آیینی‌ام است. اشعار این مجموعه از توحیدی شروع شده و به نبوی، علوی، فاطمی، عاشورایی و در نهایت مهدوی و انتظار می‌رسد.

سراینده مجموعه «آینه و سنگ» گفت: جلد سوم با عنوان «آب، بابا، آزادی» درباره شعر پایداری و مقاومت است که از 3 بخش «انقلاب»، «دفاع مقدس» و «مقاومت و پایداری» تشکیل شده است. جلد سوم هم دربردارنده اشعاری با موضوع آزاد است که «لهجه شرقی عشق» نام دارد و بیشتر شامل مضامین اجتماعی و عاطفی است.

وی گفت: همچنین کتاب دیگری به تازگی از من منتشر شده است که بهانه‌ انتشارش، برگزاری دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل است. این کتاب که «از پایداری تا پرواز» نام دارد، شامل مجموعه گفتگوهایی است که با شاعران پایداری ایران انجام داده‌ام و توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده است.

شاعر مجموعه «نی‌نامه» در ادامه گفت: در این کتاب گفتگوهایی با شاعرانی مانند حسین اسرافیلی، ابوالقاسم حسینجانی، سیدضیاءالدین شفیعی، صابر امامی، علیرضا قزوه و شاعران جوان کشور انجام داده‌ام. این کتاب 15 مصاحبه را با 145 صفحه در بر می‌گیرد و به تازگی منتشر شده است، ولی هنوز مطمئن نیستم که به پیشخوان کتابفروشی‌ها آمده باشد.