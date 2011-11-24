به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو در روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد .

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح ایجاد فضای مساعد کار آفرینی و رفع موانع آن را که از هفته گذشته آغاز کرده بودند ، پی می گیرند.

بررسی جزئیات طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس در دستور کار صحن علنی مجلس

همچنین طرح کاهش رابطه با انگلیس که دو فوریت آن در جلسه چهارشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در هفته پیش رو دومین دستور کار مجلس است.

مجلس شورای اسلامی سپس چند طرح اعاده شده از شورای نگهبان را طبق قانون در نوبت بررسی قرار می دهد.

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها نیز به علت نزدیکی به انتخابات مجلس نهم در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس در اولویت بررسی قرار گرفته است ولی با توجه به اینکه به عنوان دستور کار هجدهم مجلس در فهرست دستور کارها ذکر شده است و با توجه به انبوه دستور کارهای فوری که هفته ها است در انتظار طرح در جلسه علنی هستند بعید به نظر می رسد که این هفته بررسی شود .

طرح ساماندهی امور نظارتی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی نیز در راستای ساماندهی امور نظارتی مجلس در ماه های پایانی مجلس هشتم گزارش خود از طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داده است.

علاوه بر این مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی را نیز در دستور کار این هفته دارد.

4 وزیر برای پاسخ به سئوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می آیند

وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش و نیرو نیز هفته پیش رو برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حضور خواهند یافت.

هفته پیش روهمچنین سه گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. گزارش تفریغ بودجه سال 88،گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه و گزارش عملکرد دولت در خصوص اجرای برخی بندهای قانون بودجه سال 1390

علاوه بر این کمیسیون اصل 90 نیز دو گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می کند گزارش اعلام مغایرت برخی مواد اساسنامه هدفمندسازی یارانه ها با قانون و گزارش عملکرد وزارت نیرو و سازمان آب و برق استان خوزستان در خصوص طرح آبرسانی غدیر و تامین آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز هفته آینده گزارش خود مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور را در صحن علنی مجلس قرائت خواهد کرد.

همچنین کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش خود در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی را در صحن علنی مجلس قرائت می کند.

گزارش کمیسیون فرهنگی از تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی نیز پس از گذشت ماه ها از آماده شدن این گزارش در کمیسیون در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.