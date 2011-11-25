چین بزرگترین بازار موبایل جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحقیقاتی که توسط پایگاه "استراتژی آنالیتیک" انجام گرفته است، میزان حمل تلفنهای هوشمند به چین طی سه ماهه سوم سال به 24 میلیون رسیده درحالی که این میزان در کشور آمریکا 23 میلیون است.

این پایگاه اعلام کرده میزان حمل تلفنهای هوشمند به چین به واسطه شکل گیری موجی از مدلهای اندرویدی ارزان قیمت چینی در این کشور ارتقا یافته است. این اولین باری است که چین توانسته در بازار تلفن هوشمند بر آمریکا غلبه کند.

بر اساس این تحقیق جدید در حالی که میزان حمل تلفنهای هوشمند به چین در این دوره زمانی 58 درصد افزایش داشته است، میزان حمل این کالا به آمریکا با کاهش 7 درصدی مواجه شده است.

چین با داشتن 952 میلیون کاربر موبایل، بزرگترین بازار موبایل در جهان به شمار می رود و این روند همچنان رو به رشد است. در همین زمان اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش گرایش کاربران به خدمات نسل سوم به بازار فشار وارد می کنند. از این رو تحلیلگران بر این باورند که با گرایش مصرف کنندگان به سوی این خدمات تقاضا برای تلفنهای هوشمند نیز افزایش پیدا می کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، "نیل ماوستون" مدیر پایگاه "استراتژی آنالیتیک" می گوید: چین اکنون در خط مقدم رونق محاسبات موبایلی و استفاده از موبایل در جهان قرار گرفته است. این کشور به چنان بازار بزرگ و رو به رشدی تبدیل شده است که هیچ سازنده سخت افزار، قطعات و دیگر عوامل صنعت تلفن همراه قادر به انکار آن نیستند.