اعطای جایزه طلایی بین المللی به شهرک تحقیقاتی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اعطای جایزه سالیانه ASPA (انجمن علمی پارکهای علم و فناوری) که در حاشیه برگزاری کنفرانس بین المللی پارکهای علم و فناوری 2011 برگزار شد، هر سال از سوی این انجمن به شرکتها و موسسات مستقر در پارکهای علمی عضو این انجمن با هدف تشویق شرکتهای دانش بنیان و فن آفرین برای دستیابی به روحیه تجاری سازی دستاوردهای فناورانه اهدا می شود.



منتخبین این انجمن می توانند از شبکه این انجمن به منظور معرفی و پیشبرد فعالیت های شرکت خود و یافتن شریک تجاری مناسب استفاده کنند.



در کنفرانس بین المللی پارکهای علمی آسیا جایزه طلایی انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری آسیا به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و جایزه برتر به پارک فناوری یزد اعطا شد.



دکتر محمود شیخ زین الدین-رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این جایزه توضیح داد: انجمن علمی پارکهای آسیایی سالانه 4 جایزه اعطا می کند که از این تعداد 3 جایزه برتر به 3 شرکت برتر و جایزه طلایی را به یکی از واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری اهدا می شود.



وی با بیان اینکه اعضای این انجمن از کشورهای چین، تایوان، ‍ژاپن، کره، تایلند و ویتنام است، اظهار داشت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از زمان راه اندازی این انجمن به عنوان عضو هیئت مدیره همکاری دارد و از سال 2006 (به جز سال 2008) توانسته است جایزه برتر این انجمن را دریافت کند.



شیخ زین الدین از دریافت جایزه طلایی این انجمن در این کنفرانس خبر داد و یادآور شد: در این دوره از اعطای جوایز شرکت فناور فراتک مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی موفق به کسب جایزه طلایی این دوره از کنفرانس شده است.



رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به زمینه های تحقیقاتی این شرکت دانش بنیان خاطر نشان کرد: این شرکت از سال 85 فعالیتهای تحقیقاتی خود را از شهرک تحقیقاتی اصفهان با ایده محور تولید اتانول از ضایعات کشاورزی آغاز کرد و در نهایت با راه اندازی کارخانه ای موفق به تولید الکل از ضایعات خرما شد.



وی همچنین از اعطای جایزه برتر به یکی از شرکتهای مستقر در پارک یزد خبر داد و اضافه کرد: این شرکت در زمینه ثبت اطلاعات مورد نیاز صنایع مختلف، اتاقهای رشد و دیتا سنتر فعالیت می کند.