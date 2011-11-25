محرم به کتاب داستان همشهری آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره آذر ماهنامه «کتاب داستان همشهری» با روایت‌هایی داستانی از داوود غفارزادگان، رضا امیرخانی، حبیبه جعفریان، آرتور کستلر و دیوید فاستر والاس آغاز می‌شود و در ادامه، هشام مطر، نویسنده اهل لیبی ماجرای ربوده‌شدن پدرش توسط نیروهای معمر قذافی را روایت می‌کند.

داستان «خریدن لنین» از میروسلاو پنکوف، نویسنده جوان روس، با ترجمه امیرمهدی حقیقت، پنج داستان از دیوید البحاری با ترجمه علی عبداللهی و داستان «هادلی» از بن لوری با ترجمه اسداللـه امرایی داستان‌های خارجی این شماره‌ از این مجله هستند.

سپینود ناجیان، آیین نوروزی و محمدعلی رکنی نیز از دیگر نویسندگانی هستند که آثاری از آنها در بخش داستان فارسی این شماره از این ماهنامه منتشر شده است.

ویژه‌نمه این شماره از این ماهنامه نیز به ماه محرم اختصاص دارد که در آن علاوه‌ بر روایت ادیب‌الملک از ویژگی‌های حرم امام حسین در سال 1273 شمسی و روایت اعتمادالسلطنه از آیین چهل منبر در تهران، بخشی از روایت شهادت امام حسین ع)، توسط طراحان گرافیک به تصویر کشیده شده است.

همچنین در این ویژه نامه هنرمندانی چون کسری عابدینی، مرتضی محلاتی، امیرحسین قوچی‌بیک، وحید عرفانیان و روح‌اللـه گیتی‌نژاد جمله‌هایی را از روایت عاشورا در قالب تایپوگرافی ارائه کرده‌اند.

در بخش روایت‌های مستند کتاب داستان همشهری نیز، قصه مکتبخانه قرآنی در سومالی با عکس‌های حسین فاطمی و بهنام صحوی روایت شده که در کنار خاطرات شغلی کارگر پیتزافروشی و یک آرایشگر زنانه به مخاطبان ارائه شده است.

ری برادبری، جاناتان فرانتزن، جونی بی کول، اومبرتو اکو، اندی رایلی، جک هندی و کامبیز درم‌بخش نیز دیگر نویسندگانی هستند که از آنها اثری در این شماره از کتاب داستان همشهری به چشم می‌خورد.

ماهنامه کتاب داستان همشهری با سردبیری نفیسه مرشدزاده و قیمت 2000 تومان از باجه‌های مطبوعاتی قابل خرید است.