شعرهای کلاسیک و نوی منتشرنشده از احمد زارعی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفریان شاعر و مستندساز درباره این کتاب گفت: سردار احمد زارعی از شاعران سرشناس و توانمند انقلاب بود که شاعران امروز مانند علیرضا قزوه، محمدکاظم کاظمی، من و بسیاری از افراد دیگر شاگرد او بوده‌ایم. او از اولین افرادی بود که به سپاه پیوست و دست توانایی هم در شعر داشت که قبلا چند کتاب از او چاپ شده بود. اما بعد از جنگ سال‌ها بود که کتابی از او چاپ نشده بود.

وی گفت: همزمان با سالگرد درگذشت زارعی، با همکاری حوزه هنری کتاب «شیری در قفس 902» منتشر شد که عدد 902 اشاره به اتاقی دارد که او در بیمارستان خاتم‌الانبیا در آن بستری بود. این کتاب مجموعه‌ای از شعرهای گمشده زارعی است که پس از گذشت 15 سال منتشر می‌شود.

محمدکاظم کاظمی دیگر گردآورنده این کتاب هم درباره آن می‌گوید: روزی محمدحسین جعفریان با 2 دفتر 40 برگ قدیمی به سراغم آمد و از من خواست با کوشش هم این اشعار را که قرار بود روزی به چاپ برسد، به انتشار برسانیم. یکی از این دفاتر حاوی شعرهای کلاسیک زارعی است که به خط خود او نوشته شده است و دیگری حاوی چهارپاره‌ها و اشعار نوی این شاعر است.

«... و رفت»، «آبروی چشم»، «روشن»، «اشراقی در غرب»، «میان هاله‌ای سبز»، «طلوع مقدر»، «عبوری در خزان»، «محو»، «نگاه»، «زندگی جاری است»، «غبن»، «آرزو» و ... عناوین تعدادی از اشعار این مجموعه هستند.

یکی از دوبیتی‌های این مجموعه را با یکدیگر می‌خوانیم:

ز دستش گرچه حالم سخت زاره/ شراب من لب جان‌بخش یاره/ اشارات شفابخشش مو ره کشت/ مگه شهر شما قانون نداره؟

«شیری در قفس 902» با 192 صفحه، 2 هزار و 500 نسخه و قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.

مرحوم احمد زارعی پس از جنگ به دنبال هیچ سمت و پستی نرفت. او به مشهد رفت و بنیانگذار جلسات مرتب و پربار شعری در این شهر شد تا این‌که در 19 دی سال 73 در بیمارستان خاتم‌الانبیا، بر اثر عوارض شیمیایی دار فانی را وداع گفت.