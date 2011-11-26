بررسی 16تحقیق و تفحص در دستور کار این هفته مجلس/ ارائه 5 تحقیق و تفحص جدید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر این هفته بررسی 16 تحقیق و تفحص در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

از این تعداد 7 گزارش مربوط به رد تقاضای تحقیق و تفحص است گویا کمیسیون های مجلس در ماههای پایانی مجلس هشتم فرصت کافی برای بررسی این تحقیق و تفحص ها را ندارد.

علاوه بر این هفته جاری 5 گزارش نهایی شده کمیسیون های مختلف از تحقیق و تفحص های مجلس نیز بالاخره به راند نهایی رسیده و در ماه های پایانی مجلس هشتم در صحن علنی قرائت خواهد شد.

همچنین علی رغم رد 7 تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون ها در ماه های پایانی مجلس و اولتیماتوم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به هیئت های تحقیق و تفحص برای ارائه گزارش نهایی خود ظرف یک ماه آینده، در هفته جاری بررسی 5 تقاضای تحقیق و تفحص جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد البته به نظر می رسد نمایندگان با توجه به فرصت کمی که تا پایان مجلس هشتم باقی مانده با این تقاضاهای جدید موافقت نکنند زیرا عمر مجلس هشتم به بررسی و قرائت این گزارش ها قد نخواهد داد.

بنا بر این گزارش این هفته دو گزارش رد تقاضای تحقیق و تفحص از کمیسیون انرژی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد که یکی مربوط به رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت و شرکت های تابعه در خصوص خرید لوله های انتقال گاز است و دیگری نیز در خصوص تحقیق و تفحص از قراردادهای نفت و گاز است.

همچنین کمیسیون صنایع و معادن نیز گزارش خود از رد تقاضای تحقیق و تفحص از هزینه های ناشی از قطع ارتباط تلفن های همراه و تعداد مشترکان ایرانسل را این هفته در صحن علنی مجلس قرائت می کند.

علاوه بر این کمیسیون کشاورزی نیز دو گزارش رد تحقیق و تفحص را در صحن مجلس قرائت می کند، که شامل گزارش رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست و گزارش رد تقاضای تحقیق از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری های کشور است.

همچنین هفته جاری کمیسیون برنامه و بودجه نیز گزارش خود از رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران را در صحن علنی مجلس قرائت خواهد کرد.

کمیسیون اجتماعی نیز این هفته گزارش خود از رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شورای عالی اداری و برخی اقدامات اخیر دولت مثل دورکاری، انتقال وزارتخانه ها و کارکنان به سایر استانها را هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می کند.

علاوه بر این بررسی 5 تقاضای جدید تحقیق و تفحص شامل تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تقاضای تحقیق و تفحص از حادثه منجر به فوت و جرح عده ای از کارگران در کارخانه ایران خودرو ، تقاضای تحقیق و تفحص از مناقصات، مزایده ها و واگذاری شرکت مپنا وابسته به وزارت نیرو، تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تامین تجهیزات مورد نیاز در حوزه صنعت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی از تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم ،گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ، گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور و بالاخره گزارش کمیسیون فرهنگی از تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی از سری گزارش های تحقیق و تفحص نهایی شده در کمیسیون ها است که در دستور کار این هفته مجلس است.