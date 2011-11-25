روباتهای نگهبان برای زندانیان کره جنوبی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان گروه AFC در کره جنوبی در پروژه ای 546 هزار پوندی که تحت حمایت دولت و سازمان قضایی کره جنوبی قرار دارد نگهبانان روباتیکی را ابداع کرده اند که با کمک حسگرهایی ویژه می توانند رفتارهای غیر عادی را در زندانیان شناسایی کنند.

این روباتهای 1.5 متری بر روی چهار چرخ حرکت می کنند و قرار است بیشتر در هنگام شب به کار گرفته شوند. این روباتها می توانند از راه دور میان زندانیان و مسئولان زندان ارتباط برقرار کنند. حسگرهای این روباتها می توانند ناهنجاری های رفتاری از قبیل رفتارهای مشکوک به خودکشی و خشونت را شناسایی کرده و آنها را به مقامات مسئول زندان گزارش کنند.

به گفته محققان روباتها با هدف تمرکز بیشتر نیروهای انسانی بر روی تصحیح و بازتوانی رفتاری زندانیان ابداع شده است. اکنون که طراحی و ساخت سیستم عامل این روبات به پایان رسیده است، محققان تلاش دارند تمرکز خود را بر روی ظاهر آن متمرکز کرده و چهره روبات را برای زندانیان دوستانه تر جلوه دهند.

بر اساس گزارش تلگراف، کره جنوبی که به شدت بر روی برتری در صنعت روباتیک جهان متمرکز شده است، سه دستگاه از این روباتها را در ماه مارچ آینده به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار خواهد داد. این کشور تا کنون موفق به ساخت روباتهای مدرس زبان انگلیسی، مرزبانان روباتیکی برای محافظت از مرز این کشور با کره شمالی، روباتهای تکواندو کار و خدمتکار شده است.