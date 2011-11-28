یک سوم روستاهای بخش سرفیروزآباد کرمانشاه فاقد دبستان است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ بخش سرفیروزآباد که در سال 1367به بخش تبدیل شده است، دارای سه دهستان با عناوین دهستانهای "عثمانوند"، "جلالوند" و "فیروزآباد" و دارای 203 روستا و 30 هزار نفر جمعیت است.

این بخش که دارای بیشترین و مرغوبترین نوع زمینهای کشاورزی در دهستان فیروزآباد و جنگلهای انبوه طبیعی و مراتع وسیع در دهستانهای عثمانوند و جلالوند است، یکی از بخشهای پرجمعیت استان محسوب می شود.

این بخش علیرغم برخورداری از استعدادها و منابع طبیعی فراوان به دلیل بی توجهی مسئولان از رشد آنچنانی برخوردار نبوده و کارهای زیربنایی و قابل توجهی طی این سالها در آن صورت نگرفته است که به همین دلیل هر ساله شاهد مهاجرت جمعیت قابل توجهی از ساکنان آن به سوی شهرها هستیم.

بیش از 70 درصد مردم روستای سرفیروزآباد سواد ندارند

نهضت سواد آموزی که در استان برچیده شده است در مناطق روستایی به خصوص روستاهای سرفیروزآباد ضعیف و ناکارآمد بوده و به جرات می توان گفت بالای 70 درصد مردم روستاهای سرفیروزآباد کماکان سواد خواندن و نوشتن ندارند.

روستاهای چم نوزه علیا و چم نوزه سفلی هم به طور کلی نه مدرسه دارند و نه معلم و روستاهای زیادی نیز در منطقه هستند که فاقد مدرسه ابتدایی و راهنمایی هستند و در روستاهایی که دارای مدرسه ابتدایی هستند معلمین در هفته یکی دو روز بیشتر در دبستان ها حاضر نمی شوند و هیچ نظارتی هم بر کار آنها صورت نمی گیرد.

"علی اکبر صیدی" ساکن روستای "بزه ریشان" به خبرنگار مهر گفت: موضوع مدارس ابتدایی در روستاهای سرفیروزآباد به یک معضل لاینحل درآمده است و هرچقدر هم فریاد می‌کنیم، فریادمان به جایی نمی رسد.

نمایندگان تنها در زمان انتخابات به روستاهای محروم سفر می کنند

وی افزود: نمایندگان مجلس در هر دوره و قبل از رای گیری به قدری به روستاها رفت و آمد می کنند که امان را از مردم می برند ولی همین که رای می آورند دیگر کسی آنها را به چشم نمی بیند، باور کنید همه این آقایان نمایندگان و کاندیداها مدیون همین روستائیان هستند و اگر روستائیان مظلوم و محروم نباشند صاحب رای نمی شوند.

این روستایی گفت: در روستاها آمار رای دهندگان در تمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بالای 90 درصد است در حالیکه در شهرها اینگونه نیست، از همه مهمتر کسانی که در شهرها ساکن شده اند و به دلیل عدم امکانات رفاهی به حاشیه شهرها هجوم برده و به دستفروشی پناه برده اند اکثرا روستایی هستند و آنهایی که در پای صندوق های رای شهری حاضر می شوند اکثر روستایی هستند. پس نمایندگان مجلس باید به فکر مردم باشند چرا که اگر امکانات رفاهی به خصوص مدارس در روستا وجود داشته باشد اکثر مردم که از روستاها به سوی شهرها مهاجرت کرده اند دوباره به روستا بر می گردند.

وی در پایان می گوید: افرادی سراغ دارم که 5 محصل در خانه دارند و نمی توانند فرزندانش را بدون سرپرست برای ادامه تحصیل روانه شهرها کنند و تنها راه چاره را در آن می دانند که خودشان نیز همراه با فرزندانشان به شهرها کوچ کنند و عده ای نیز هستند که تابستانها که مدرسه تعطیل می شود به روستا ها بر می گردند و عده ای نیز هستند که چند نفر از اعضای خانواده شان در شهر هستند و چند نفر در روستا مانده اند.

وی از مسئولان خواست به مشکلات روستاییان توجه بیشتری کنند تا نبود امکانات موجب مهاجرت این افراد به شهرها نشود.