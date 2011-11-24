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۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

بسیجیان عشایر خراسان جنوبی تجلیل شدند

بسیجیان عشایر خراسان جنوبی تجلیل شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور مسئولان اجرایی خراسان جنوبی بسیجیان طوایف عشایر این استان به مناسبت هفته بسیج تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی پیش از ظهر پنجشنبه در اولین همایش استانی، طوایف، معتمدین و ریش سفیدان عشایر خراسان جنوبی، با اشاره به بیداری های اسلامی در منطقه، اظهار داشت: بسیج انقلاب اسلامی ایران باید به بسیج جهان اسلام و بشریت بتدیل شود.

سردار یعقوب علی نظری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برپایه سه عنصر دین، امامت و امت تشکل شده است، عنوان کرد: امروز تفکر بسیجی باید در بین آحاد مردم جامعه بویژه نسل جدید فرهنگ سازی شود.

وی با بیان اینکه هویت ملی، دینی و اعتقادی مردم براساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پایه گذاری شده است، افزود: آحاد مردم جامعه با استفاده از بسترهای فراهم شده در آن دوران، عدالت خواهی و استقلال را خواستار شدند و به پیروزی رسیدند.

سردار نظری تفکر بسیجی را متعلق به طول تاریخ بشریت دانست و بیان کرد: این فرهنگ باید در سطح جامعه بسط و گسترش یافته و به نسل جدید منتقل شود. 

وی به تفاوت های نظام جمهوری اسلامی و نظام طاغوت اشاره کرد و ادامه داد: در طاغوت به اقشار جامعه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کردند، در حالی که در نظام انقلاب مردم به عنوان یک پشتوانه محکم و اعتقادی محسوب می شوند.

سردار نظری راز ماندگاری و بقاء این تفکر را ایثارگری و از خودگذشتگی ذکر کرد و اظهار داشت: فرهنگ ایثار به اندازه تاریخ اسلام قدمت داشته و باید در عصر امروز نیز اطلاع رسانی شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بر توطئه گری های دشمنان و دنیای غرب برای براندازی تاکرد کرد و یادآور شد: در این راستا باید برای بصیرت افزایی و افزایش آگاهی مردم بوژه نسل جوان از اهداف دشمنان برنامه ریزی و اقدامات جامعی انجام شود.

در پایان این مراسم از 44 نفر از سران و طوایف مرزنشین و بسیجی خراسان جنوبی تجلیل شد.

کد مطلب 1468343

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