بسیجیان عشایر خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی پیش از ظهر پنجشنبه در اولین همایش استانی، طوایف، معتمدین و ریش سفیدان عشایر خراسان جنوبی، با اشاره به بیداری های اسلامی در منطقه، اظهار داشت: بسیج انقلاب اسلامی ایران باید به بسیج جهان اسلام و بشریت بتدیل شود.

سردار یعقوب علی نظری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران برپایه سه عنصر دین، امامت و امت تشکل شده است، عنوان کرد: امروز تفکر بسیجی باید در بین آحاد مردم جامعه بویژه نسل جدید فرهنگ سازی شود.

وی با بیان اینکه هویت ملی، دینی و اعتقادی مردم براساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پایه گذاری شده است، افزود: آحاد مردم جامعه با استفاده از بسترهای فراهم شده در آن دوران، عدالت خواهی و استقلال را خواستار شدند و به پیروزی رسیدند.

سردار نظری تفکر بسیجی را متعلق به طول تاریخ بشریت دانست و بیان کرد: این فرهنگ باید در سطح جامعه بسط و گسترش یافته و به نسل جدید منتقل شود.

وی به تفاوت های نظام جمهوری اسلامی و نظام طاغوت اشاره کرد و ادامه داد: در طاغوت به اقشار جامعه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کردند، در حالی که در نظام انقلاب مردم به عنوان یک پشتوانه محکم و اعتقادی محسوب می شوند.

سردار نظری راز ماندگاری و بقاء این تفکر را ایثارگری و از خودگذشتگی ذکر کرد و اظهار داشت: فرهنگ ایثار به اندازه تاریخ اسلام قدمت داشته و باید در عصر امروز نیز اطلاع رسانی شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بر توطئه گری های دشمنان و دنیای غرب برای براندازی تاکرد کرد و یادآور شد: در این راستا باید برای بصیرت افزایی و افزایش آگاهی مردم بوژه نسل جوان از اهداف دشمنان برنامه ریزی و اقدامات جامعی انجام شود.

در پایان این مراسم از 44 نفر از سران و طوایف مرزنشین و بسیجی خراسان جنوبی تجلیل شد.