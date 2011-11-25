مجموعه شعر «از نو غزل» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان تهران گفت: «از نو غزل» منتخبی از 102غزل از شاعران جوان امروز است. این مجموعه جزء مجموعه‌های موفق شعر منتخب بوده و سعی کرده به غزل 3 دهه اول انقلاب نگاه سلیقه‌ای نداشته باشد و انتخاب اشعار در آن، بیشتر براساس معیار و ملاک‌های اصیل و رسمی شعر صورت گرفته است.

وی افزود: با استناد به نقد و نظرهای اساتید اهل فن که در پایان چاپ نخست کتاب نگاشته شده، می‌توان شعر امروز جوانان و به طور خاص غزل شاعران جوان را که با نگاه به ریشه‌های غزل سروده می‌شود، از نمونه‌های موفق و ماندگار شعر امروز دانست.

محمدی گفت: چاپ نخست این مجموعه در سال 86 منتشر شد که بزودی پس از اعمال اصلاحات و اضافات، این مجموعه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ دوم می‌رسد

مجموعه شعر «از نو غزل» به همت حوزه هنری استان تهران، با هدف ارائه نمونه‌ای دقیق و منطبق با تعریف و ماهیت غزل و ایجاد جریان سالم ادبی و معرفی چهره‌های موفق شعر جوان امروز منتشر خواهد شد.