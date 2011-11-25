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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

مجموعه شعر «از نو غزل» به چاپ دوم رسید

مجموعه شعر «از نو غزل» به چاپ دوم رسید

مجموعه شعر «از نو غزل» با 102 غزل در قالب شعر جوان امروز، توسط حوزه هنری استان تهران به چاپ مجدد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان تهران گفت: «از نو غزل» منتخبی از 102غزل از شاعران جوان امروز است. این مجموعه جزء مجموعه‌های موفق شعر منتخب بوده و سعی کرده به غزل 3 دهه اول انقلاب نگاه سلیقه‌ای نداشته باشد و انتخاب اشعار در آن، بیشتر براساس معیار و ملاک‌های اصیل و رسمی شعر صورت گرفته است.

وی افزود: با استناد به نقد و نظرهای اساتید اهل فن که در پایان چاپ نخست کتاب نگاشته شده، می‌توان شعر امروز جوانان و به طور خاص غزل شاعران جوان را که با نگاه به ریشه‌های غزل سروده می‌شود، از نمونه‌های موفق و ماندگار شعر امروز دانست.

محمدی گفت: چاپ نخست این مجموعه در سال 86 منتشر شد که بزودی پس از اعمال اصلاحات و اضافات، این مجموعه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ دوم می‌رسد

مجموعه شعر «از نو غزل» به همت حوزه هنری استان تهران، با هدف ارائه نمونه‌ای دقیق و منطبق با تعریف و ماهیت غزل و ایجاد جریان سالم ادبی و معرفی چهره‌های موفق شعر جوان امروز منتشر خواهد شد. 

کد مطلب 1468385

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