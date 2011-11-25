سرمایه گذاری 1.4 میلیون پوندی برای یافتن یک مغز متفکر در کمبریج

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیمز دایسون" مخترع جاروبرقی بدون کیسه و پنکه بدون پره می گوید هرکسی که برنده این کرسی باشد از آزادی کامل برای تحقیق بر روی هر موضوعی در زمینه "حرکات هوا" برخوردار خواهد بود. دایسون می گوید نمی داند که آیا نتایج این طرح می تواند به پیشبرد تکنولوژی های ساخته شده در شرکتش کمکی کند اما امیدوار است آنچه توسط استاد دانشگاهی که برنده این کرسی خواهد شد ابداع می شود، در ابداعات پیشرفته و نوینی به کار گرفته شود.

دایسون می گوید: نمی توان و نباید برای برنده این کرسی تصمیم گیری کرد. ما مشتاقیم در زمینه هایی غیر قابل پیش بینی و تصور فعالیت داشته باشیم. این کرسی باید منجر به ابداعی شود که برای ما سودمند باشد، شاید هم نباشد اما ما بر این باوریم که افراد دوست دارند بر روی چنین موضوعاتی سرمایه گذاری شود زیرا مراکزی مانند دانشگاه کمبریج در انجام چنین کارهایی فوق العاده هستند.

دایسون تا کنون هزینه بسیاری از تحقیقات فوق دکترا را در دانشگاه کمبریج تامین کرده و تعدادی از فارغ التحصیلان این دانشگاه را در عملیات تحقیقاتی شرکتش به کار گرفته است.

اساتید دانشگاه کمبریج در حال حاضر با کمک سازمان دایسون مصاحبه با کاندیداها را آغاز کرده اند و دایسون که خود در این مصاحبه ها حضور ندارد امیدوار است اساتید کمبریج بتوانند فردی را بیابند که کمی هم "دیوانه" باشد. دایسون می گوید این فرد باید فردی بسیار باهوش، بسیار کارامد و در زمینه کاری خود بسیار ماهر بوده و کمی هم دیوانه باشد، زیرا فکر می کنم که هر کسی باید کمی دیوانه باشد!"

بر اساس گزارش گاردین، هر ابداعی که توسط استاد جدید ارائه شود، به نام خود وی به ثبت خواهد رسید و ثبت اختراع نیز به نام دانشگاه کمبریج خواهد بود اما امتیاز تولید انبوه و فروش آن توسط دایسون خریداری خواهد شد.