یادواره شهدای جهاد سازندگی در بهشت زهرا(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره 260 شهید وزارت جهاد کشاورزی همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت بسیجی جهادگر حجت‌الله ملاقایی و 260 شهید جهاد استانهای تهران و البرز، عصر پنج شنبه با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران سرداران دوران دفاع مقدس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، بسیجیان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به همت ستاد یادواره شهدای جهاد سازندگی استان تهران، اداره فرهنگی گلزار شهدای بهشت زهرا(س) و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در سالن دعای ندبه بهشت زهرا(س) برگزار شد.

دبیر ستاد یادواره شهدای جهاد سازندگی در این مراسم اظهار داشت: شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی ایران هستند و بر این اساس، همه ما باید ادامه دهنده راه این عزیزان در راستای حفظ و کیان از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران باشیم؛ چراکه امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون خون شهدا هستیم.

علیرضا زواره افزود: عظمت انقلاب، مدیون خون شهدایی است که در هشت سال دفاع مقدس خالصانه دربرابر دشمنان اسلام و انقلاب ایستادگی کردند؛ در مضامین و کتب اسلامی، جایگاه شهادت به قدری والا و ارزشمند است که با گذشت سالها از جنگ تحمیلی هنوز نام و یاد این عزیزان در قلبها باقی مانده است.

وی با اشاره به برگزاری یادواره سنگرسازان بی‌ سنگر بیان داشت: اسلام نه تنها با تهدیدات آنان از بین نرفت بلکه ریشه‌ های آن تنومندتر و قامتش استوارتر شد؛ شهدا در شرایطی دربرابر دشمنان ایستادگی کردند که تمام دنیا علیه کشور بسیج شده بود و کشور از لحاظ تسلیحات نظامی، توان رقابت با آنان را نداشت.

دبیر ستاد یادواره شهدای جهاد کشاورزی ادامه داد: رزمندگان با ایثار خود توانستند دربرابر ابزار کشتار جمعی، انواع بمبهای شیمیایی و علاوه بر آن، تحریم اقتصادی در زمان جنگ تحمیلی در مقابل دشمنان مقاومت کنند.

وی تصریح کرد: شرکت جهاد نصر تهران همه ساله یادواره‌ای به منظور زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهیدان و ترویج فرهنگ جهاد و ایثار برگزار می‌ کند؛ شجاعت، قاطعیت، استواری، قوت و ... از جمله صفات برجسته شهید ملاآقایی بود و این شهید بزرگوار در هشت سال دفاع مقدس با قاطعیت جنگ را اداره می ‌کرد.

وی اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود به عنوان ارزشمند‌ترین نعمت الهی از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع و پاسداری کردند و از جان گذشتگی شهدا و دیگر رزمندگان اسلام، نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کرده و آن را به درخت تنومندی تبدیل کرد.

دبیر ستاد یادواره شهدای جهاد کشاورزی افزود: اکنون ما به عنوان بازماندگان شهدا وظیفه داریم راه آنان را ادامه داده و پاسدار خونشان باشیم.

در این مراسم، از پیشکسوتان عرصه جهاد و دوران دفاع مقدس و خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و نخبگان تجلیل شد.

شهدای سنگرساز بی‌سنگر از جمله شهدایی هستند که در طول سالهای اخیر در گمنامی بودند، شهیدان ولی‌الله نیکبخت، امامبخش ریگی، محمد طرحچی، سیدمحمدتقی رضوی، عبدالحسین ناجیان، محمدجواد تندگویان، سیدیوسف کابلی، سیداحمد حسینی، حسن آقاسی ‌زاده و سه هزار و 700 شهید دیگر، از شهدای مظلوم جهاد سازندگی هستند.