نیکزاد از مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گلستان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در لوح تقدیر از حسینعلی خواجه مظفری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان آورده است: با اتکا به عنایات و الطاف بیکران الهی و با کوشش، همت و درایت همه دست اندر کاران طرح بزرگ مسکن مهر در دولت نهم و بویژه دولت دهم در جهت تحقق بخشیدن به رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری در راستای تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه اجرا و به بار نشسته است.

وی اظهار داشت: به مدد این طرح جمع کثیری از مردم شریف کشورمان از نعمت مسکن مهر برخوردار خواهند شد.

نیکزاد از خواجه مظفری در راستای افتتاح 5 هزار واحد مسکونی از پروژه های مسکن مهر با اهدا لوح سپاس، تقدیر و قدردانی کرد.

همچنین در بخشی از این لوح سپاس آمده است: بدینوسیله از تلاش های خالصانه جنابعالی در تحقق اهداف دولت محترم در افتتاح 5 هزار واحد مسکونی از پروژه های مسکن مهر آن استان قدردانی کرده، سلامتی و توفیق خدمتگزاری شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از درگاه باریتعالی مسئلت دارم.