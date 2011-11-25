  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

صبح امروز جمعه/

آزمون ورودی کارآموزی وکالت با رقابت 36 هزار نفر برگزار شد

آزمون ورودی کارآموزی وکالت با رقابت 36 هزار نفر برگزار شد

آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کار آموزی وکالت برای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران امروز جمعه چهارم آذر با رقابت 36 هزار نفر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت در شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان، ارومیه، ساری، مشهد، رشت، قزوین، اهواز، کرمانشاه، همدان، قم، سنندج، گرگان، اردبیل، اراک، تهران، بوشهر، زنجان، خرم‌آباد و کرمان با شرکت 36 هزار و 564 نفر برگزار شد.

از میان داوطلبان شرکت در این آزمون 19 هزار و 476 نفر مرد و 17 هزار و 88 نفر زن هستند.  دفترچه آزمون دارای 120 سئوال چهار جوابی است و دفترچه سئوالات کلیه داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد آن درج شده بود.

ظرفیت پذیرش در این آزمون بر اساس اعلام اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران 2 هزار و 321 نفر اعلام شده است.

کد مطلب 1468506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها