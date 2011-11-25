آزمون ورودی کارآموزی وکالت با رقابت 36 هزار نفر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت در شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان، ارومیه، ساری، مشهد، رشت، قزوین، اهواز، کرمانشاه، همدان، قم، سنندج، گرگان، اردبیل، اراک، تهران، بوشهر، زنجان، خرم‌آباد و کرمان با شرکت 36 هزار و 564 نفر برگزار شد.

از میان داوطلبان شرکت در این آزمون 19 هزار و 476 نفر مرد و 17 هزار و 88 نفر زن هستند. دفترچه آزمون دارای 120 سئوال چهار جوابی است و دفترچه سئوالات کلیه داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد آن درج شده بود.

ظرفیت پذیرش در این آزمون بر اساس اعلام اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران 2 هزار و 321 نفر اعلام شده است.