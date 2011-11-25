55 هزار هیئت مذهبی در کشور ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدافضل موسوی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران تعداد هیئت مذهبی مربوط به بانوان و آقایان در سطح کشور را به ترتیب، 45 هزار و 36 هزار هیئت اعلام کرد و افزود: وب سایت مربوط به بانک اطلاعاتی هیئات مذهبی کشور به زودی افتتاح میشود و رؤسای این هیئات میتوانند از طریق این سایت مشخصات مربوط به هیئات خود را مشاهده کرده و آن را اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه در 332 شهرستان کشور، شورای هیئات مذهبی تشکیل شده است افزود: در همه این شوراها، کمیته نظارت و بررسی فعال بوده و فعالیت هیئت مذهبی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان افزود: با توجه به بیداری اسلامی که در نقاط مختلف جهان شاهد آن هستیم، تشکیل شورای هیئات مذهبی کشورهای اسلامی از محرم امسال پیگیری میشود.
موسوی مهمترین و شیرینترین خصوصیت هیئات مذهبی را مردمی بودن آن عنوان کرد و افزود: عمدهترین عامل تأثیرگذاری و نفوذ این هیئات در بین مردم این است که به دست خود آنان اداره میشود ولی این امر دلیل بر آن نمیشود که هیچ نهاد دولتی و غیردولتی به این هیئت کمک نکند.
رئیس شورای هیئات های مذهبی استان زنجان با بیان اینکه هیئات مذهبی از نظر درجهبندی به چند دسته اعم از شاخص، استاندارد، بی خاصیت و مضر تقسیم میشود، گفت: هیئت شاخص، هیئتی است که نفوذ و تأثیرگذاری آن در گسترده ملی و فراملی باشد و خوشبختانه تعدادی از هیئت مذهبی استان در حال حاضر جزو هیئت شاخص هستند.
وی با بیان اینکه هیئات استاندارد هیئتی هستند که دارای چند رکن اصلی شامل رئیس هیئت ، روحانی، سخنران، واعظ، مداح و مربی قرآن هستند افزود: همه این ارکان باید در کنار هم در یک هیأت مذهبی وجود داشته باشد و هیئتی که یکی از این رکنها را نداشته باشد، هیئت استانداردی نیست.
دبیر شورای مرکزی هیئات مذهبی کشور با اشاره به اینکه هیئت بیخاصیت ضرری برای کسی ندارد ولی نفعی هم از آن حاصل نمیشود افزود: هیئت مضر، هیئتی است که نه تنها توانایی رشد و تعمیق باورهای دینی در جوانان را ندارد، بلکه ممکن است برخی مسائل انحرافی نیز در آن نفوذ کند.
موسوی با بیان اینکه محرم و صفر امسال به دلیل پیش رو بودن انتخابات از حساسیت خاصی برخوردار است افزود: شورای مرکزی هیئات مذهبی کشور تأکید دارد که در هیأتهای مذهبی به هیچ وجه اجازه سوء استفاده به سیاسیون داده نشود و با کسانی که بخواهند از تریبون امام حسین (ع) به نفع شخصی خود استفاده کنند برخورد میشود.
وی ادامه داد: استفاده از آلات موسیقی به جز طبل و سنج باید از مداحیها حذف شود و قمه زنی در عزاداریهای حسینی هیئات مذهبی ممنوع است. همچنین شمایلها و تمثالها باید از فعالیت هیئات مذهبی حذف شده و برمحوریت مسجد و نماز در این هیأتها تأکید شود.
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