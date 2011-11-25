فضاهای شهری توسط دلالان قربانی می شوند/ لزوم رعایت اصول شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر پنجشنبه در همایش گرامیداشت روز شهرسازی با عنوان" فضاهای عمومی در جوامع" افزود: شتاب جوامع به سوی توسعه و مدرنیته بدون توجه به حفظ هویت های شهری، چنان چهره شهرها را نابسامان کرده که دیگر منطقی برای آن نیست.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه مهندسان شهرساز باید سهم خود را در مدیریت شهری ایفا کنند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر در نظام مدیریت شهری به مباحث معماری و شهرسازی کمتر توجه شده و مهندسان شهرساز باید با ارائه الگوهای مبتنی بر مبانی اصیل ایرانی اسلامی، نابسامانی های موجود در فضاهای شهری را با محوریت فطرت و نیازهای انسان سامان دهند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خواستار رعایت اصول فنی در ساخت و سازها شد و بیان داشت: درشرایطی که احتمال وقوع حوادثی زیانبار، نظیر زلزله در کشور وجود دارد، باید در برنامه ریزیهای شهری و ساخت و سازها برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی اقدامات اساسی انجام شود.

محمودی با اشاره به زلزله اخیر در استان وان ترکیه، ادامه داد: در صورتیکه حادثه مشابهی در شهر ارومیه و یا در استان اتفاق افتد حجم خسارتها بسیار سنگین بوده که باید اقدامات پیشگیرانه در ساخت و سازهای دولتی و مردمی انجام شود.

این مسئول همچنین بر استفاده از مصالح استاندارد، دقت در کیفیت مصالح بکار رفته، آموزش نیروهای کار و رعایت آیین نامه ها و مقرارت ساخت و ساز در طراحی و اجرا برای افزایش کیفیت ساخت و سازها و مقاومت بناهای احداث شده تاکید کرد.