تدوین نهایی نظام جامع مهارت و فناوری/ تغییر الگوهای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند عصر پنجشنبه در جریان دیدار با روسای انجمنهای صنفی، مدیران و مربیان فنی و حرفه ای آذربایجان غربی نبود نقشه‌ راه در ارائه آموزشهای مهارتی را از چالشهای اصلی این حوزه دانست و افزود: نظام جامع مهارت و فناوری را به سه زیر نظام آموزش مهارت و فن‌آوری، نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام احراز اشتغال تقسیم‌بندی شده که دو نظام اول به‌ طور کامل تدوین و در حال اجرا بوده و هم اکنون در حال طراحی نظام احراز اشتغال هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون گروهی از نقادان و کارشناسان در حال بررسی و بحث و تبادل نظر در خصوص مفاد و موضوعات این نظام آموزشی هستند، اظهار داشت: هفته آینده دستورالعمل اجرایی، آئین نامه برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می شود.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تغییر در الگوی آموزشی فنی و حرفه ای را شعار و راهبرد این سازمان طی سالجاری عنوان کرد و بیان داشت: استقرار نظام استاد شاگردی و تغییر در استاندارد‌های آموزشی از جمله اقدامات انجام شده در این راستا عنوان کرد.

پرند با اشاره به بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، از طراحی و ایجاد نظام جامع مهارت در کشور خبر داد و گفت: در صدد تبدیل وضعیت شغلی مربیان حق التدریسی در این سازمان هستیم.

این مسئول با اشاره به اینکه متاسفانه یکی از مشکلات عمده کشور عدم وجود تناسب رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار است، ادامه داد: براساس این نظام جامع نیاز بازار کار و رشته‌های دانشگاهی با یکدیگر هماهنگ و متعادل می‌شود.

وی طراحی ارائه آموزش های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار را یکی از ویژگی های نظام جامع مهارت کشور برشمرد و افزود: این نظام با هدف همسو سازی نیاز بازار کار، ارائه آخرین تغییرات فناوری روز دنیا و رفع بیکاری طراحی شده است.

