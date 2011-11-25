خشم اشغالگران قدس از آشتی فلسطینی ها ؛ واکنش مشعل به تهدیدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، خالد مشعل تاکید کرد تهدیدهای مقامات رژیم صهیونیستی در پی آشتی میان حماس و فتح، ما را نخواهد ترساند.



مشعل امروز جمعه تاکید کرد : تهدیدهای دولت اسرائیل در پی اعلام توافق رهبران حماس و فتح برای اجرای توافقنامه آشتی، نه تنها ما را نمی ترساند، بلکه این نکته را اثبات می کند که آشتی راهی درست برای ملت فلسطین است.



ابومازن رهبر فتح و رئیس تشکیلات خودگردان هم روز پنجشنبه پس از دیدار با خالد مشعل در قاهره از آغاز مشارکت فلسطینی جدیدی برای فعال سازی طرح آشتی خبر داد، نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بلافاصله این اقدام را محکوم کرد.



مشعل گفت : تهدیدهای دولت نتانیاهو و برگزاری نشست کابینه ما را به وحشت نمی اندازد، بلکه ما را مطمئن می کند که در مسیر درست، یعنی راه آشتی گام می گذاریم.



وی افزود : هیچ چیزی ملت فلسطین را نمی ترساند، چرا باید از دشمن بترسیم، دشمنی که هر روز به ظلم و ستم به قشرهای مختلف ملت فلسطین می پردازد، اسرائیل همچنان تمام انواع تجاوز و ظلم را در حق ملت فلسطین به کار می گیرند.



مشعل گفت : کمیته سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) نشست دیگری در بیست و دوم ماه آینده میلادی برای اجرای توافقات به دست آمده درباره سازمان آزادیبخش فلسطین در خصوص بازسازی و توسعه آن برگزار خواهد کرد، ما همچنین روند سیاسی و انتخابات آتی را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود : هنوز سخن گفتن از اینکه آیا حماس فردی را برای پست ریاست تشکیلات خودگردان نامزد خواهد کرد، زود است.



مشعل اعلام کرد پس از نشست با ابومازن، به رهبران حماس در داخل و خارج فلسطین دستور داه است از اظهارنظرهای سیاسی و رسانه ای که روح آشتی و فضای مثبت به وجود آمده را خدشه دار می کند، خودداری کنند.

خاطر نشان می شود خالد مشعل و ابومازن سرانجام پس از مدتها روز پنجشنبه در قاهره با یکدیگر دیدار کردند و طی آن راه های اجرای بندهای توافقنامه آشتی ملی فلسطین، اوضاع سیاسی و آینده فلسطین و بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) را بررسی کردند.



ابومازن و خالد مشعل در پایان مذاکرات خود در قاهره درباره برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان و شورای ملی در ماه می آینده به توافق دست یافتند.



این دیدار در حالی برگزار شد که رژیم صهیونیستی به شدت از توافق مقامات سیاسی جنبشهای فتح و حماس و اجرایی شدن توافقنامه آشتی ملی فلسطین عصبانی است.



بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرد که ابومازن، روند آشتی با حماس را متوقف کند.



وی بارها از ابومازن خواسته بود از توافق آشتی با حماس چشم پوشی کند و سازش با اسرائیل را به جای آشتی با حماس برگزیند.