مسئولان باقرشهر با خانواده شهید ادراکی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شهردار، اعضای شورای شهر، فرمانده بسیج، رئیس هیئت رزمندگان و جمعی از بسیجیان حضور داشتند، با حضور در بیت شهید سید محسن ادراکی یاد و خاطره رشادتها و ایثارگریهای این شهید گرانقدر را گرامی داشته شد.

در این دیدار، شهردار باقرشهر ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این روز به پدر بسیجی این شهید بزرگوار، از رشادتهای شهدا و ایثارگران در طول هشت سال دفاع مقدس قدردانی کرد وگفت: شهدای ما مثل ستارگان در آسمان اسلام و ایران اسلامی می درخشند و از برکت خون شهدا، امروز شاهد انقلابهای مردمی و بیداری اسلامی در سطح منطقه و جهان هستیم.

جمشید سعادتمند افزود: توجه به امور ایثارگران و خانواده های شهدا یکی از برنامه‌های خاص شهرداری است و بازدید از خانواده های معزز شهدا و ایثارگران موجب بالارفتن روحیه و کسب انرژی مضاعف در خدمت به شهروندان می شود.

در ادامه این مراسم، سید مهدی ادراکی، پدر سپاهی شهید سید محسن ادراکی به بیان خاطراتی از فرزند شهیدش پرداخت و گفت: سید محسن وقتی چهار ساله بود، به دلیل نظامی بودن شغلم، به تهران نقل مکان کرده و در باقر شهر ساکن شدیم؛ با شروع انقلابهای مردمی در حالیکه 10 سال بیشتر نداشت، مانند دیگران در این فعالیتها شرکت می کرد؛ او به همراه من که مسئول پشتیبانی بودم، برای مبارزین انقلابی، از خانواده ها و شهروندان، وسایل امدادی جمع آوری می کرد.

وی افزود: سید محسن با شروع جنگ تحمیلی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و در دفتر ریاست جمهوری مشغول انجام وظیفه شد تا اینکه در سال 1362 به جبهه اعزام شد و به عنوان فرمانده دسته به مدت چهار ماه در جبهه های حق علیه باطل خدمت کرد که سرانجام در تاریخ 28/08/1362 در منطقه پنجوین، عملیات والفجر4 به درجه رفیع شهادت نائل شد.

پدر شهید در ادامه بیان داشت: سید محسن، قبل از اعزام به جبهه مشغول تحصیل و کسب علم بود و تحصیلات خود را تا مقطع دبیرستان ادامه داد، به نماز و انجام فرائض دینی پای بند بود.

پدر شهید در ادامه با اشاره به سجایای اخلاقی وی قسمتی از وصیتنامه شهید را برای حاضران قرائت کرد که در وصیتنامه این شهید آمده است: "این را بدانید امام اسطوره صبر واستواری و پاکی است نه تنها برای من، بلکه برای همه الگو و سرمشق است. از خون شهدادرس بگیرید؛ اینها می روند که بگویند ما رفتیم تا شاید شما آگاه تر باشید؛ ما رفتیم تا شاید شما هم بیایید و اسلام را در پناه وحدت حفظ کنید؛ مواظب باشید که در دنیا و ظواهر آن غرق نشوید؛ پروردگارا همیشه سعی داشتم به تو بپیوندم همانند شهدای دیگر و سعی در ساختن خود داشتم".