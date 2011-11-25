آذربایجان غربی آماده برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح پنجشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، افزود: تا 30 روز دیگر نام نویسی از داوطلبان شرکت در این انتخابات آغاز و اداره کل سیاسی برای انجام انتخابات سالم و قانونمند در استان آماده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بصیرت و آرا مردم را تعیین کننده نتیجه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی دانست و با اشاره به اینکه جلب اعتماد عمومی مهمترین پیروزی انتخابات است، افزود: آرامش عمومی، شور انتخاباتی و مشارکت حداکثری در انتخابات باید حاصل شود.

وی با بیان اینکه فرمانداران باید بخشی از وظایف روزانه خود را به موضوع انتخابات اختصاص داده و مکاتبات لازم را با وزارت کشور انجام دهند، اظهار داشت: نمایندگان دولت در شهرستانها باید هر روز وضعیت و اقدامات کاندیداها، وابستگی به جریانهای سیاسی، مقبولیت و شانس پیروزی هر فرد را به معاونت سیاسی استانداری ارسال کنند.

فتح الهی با اشاره به اینکه گزارشات تحلیل و عملکردی فرمانداران کارنامه های آنها از حیث اشرافیت سیاسی به مناطق تحت مدیریتی تلقی می شود، بیان داشت: وابستگی مسئولان استانی و محلی در مناطق مختلف شهری و روستایی به جریان های خاص، در نتیجه انتخابات تاثیر بسزایی نخواهد داشت.

در این مراسم کاظم محمد علی نژاد مدیر کل دفتر حوزه استاندار آذربایجان غربی به عنوان مدیر کل جدید دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری معرفی شد.

