129 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کشور سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی عموزاده عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات زارعین شهرستان بیله سوار استان اردبیل اظهار داشت: این روند در قالب طرح کاداستر همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به منظور استقرار نظام جامع مالکیت منابع طبیعی در سراسر کشور طرح کاداستر در طول برنامه پنجم توسعه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یکی از ماموریتهای مهم این سازمان را حفاظت و حمایت از اراضی منابع طبیعی برشمرد و اجرای طرحهای مختلف را در این راستا دانست.

وی از ایجاد کمربند حفاظت در اراضی ملی خبر داد و افزود: این طرح به منظور حل مشکل تداخل اراضی ملی با اراضی اشخاص در سطح کشور اجرا خواهد شد.

عموزاده یادآور شد: طرح کمربند حفاظت با ایجاد ردیف اعتباری خاص و با اولویت مناطق بحرانی و با احداث "بنچ مارک" و حفر کانالها در طول برنامه پنجم توسعه عملیاتی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه منابع طبیعی حافظ اراضی ملی و انفال بوده و این امر هیچ ارتباطی به اراضی نسق دار و مستند زارعین شهرستان ندارد، ابراز داشت: منابع طبیعی آمادگی دارد در صورت ارائه آمار دقیق زارعین و اراضی نسق دار با جانمایی بر روی نقشه نسبت به تنسیق اینگونه اراضی تحویل زارعین کند.

این مسئول در راستای تسریع در حل مشکل مورد اختلاف شهرستان بیله سوار قول مساعد داد و عنوان کرد: این موضوع در کوتاه مدت با هماهنگی مامورین منابع طبیعی و امور اراضی شهرستان عملیاتی می شود.

