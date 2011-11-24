سرمای زودهنگام ذرت کاران ساوجبلاغی را نقره داغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید ترابی اظهار داشت: ساوجبلاغ با 30 هزار هکتار اراضی باغی و زراعی و 10 هزار بهره بردار در این بخش، مرکز اصلی کشاورزی استان البرزبه حساب می آید.



وی با اشاره به سرمای غافلگیر کننده و بارندگی های مکرر اخیر گفت: نیمی از ذرت های زیر کشت این شهرستان در آستانه برداشت دچار سرمازدگی شدند.



وی یادآور شد: کار برداشت ذرت علوفه ای همه ساله از ابتدای ماه آبان صورت می گیرد.

ترابی افزود: امسال سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت ذرت علوفه ای اختصاص داشت.



رئیس نظام صنفی کشاورزی ساوجبلاغ گفت: از هزار و 500 هکتار اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای که موفق به برداشت محصول پیش از سرمازدگی شدند،75 هزار تن ذرت برداشت شد.



او افزود: ذرت علوفه ای کشت دوم کشاورزان این شهرستان پس از برداشت گندم و جو است.



به گفته ترابی سرمای زود هنگام و بارندگی هایی مکرر پاییزی، حدود دو ونیم میلیارد تومان خسارت به ذرت کاران ساوجبلاغ در استان البرز تحمیل کرد.