ترویج معارف دینی از اولویت برنامه های ماه محرم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل قهرمان نژاد عصر پنجشنبه در همایش از استقبال از محرم این شهرستان اظهار داشت: محرم بهترین فرصت برای تبلیغ عبودیت و دوری از خرافه پرستی و نیز توسعه و ترویج بصیرت دینی است.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمن یادآور شد: غرب اعتقادات و باورهای مردم بویژه جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده است، بنابراین توجه به این اصول اصیل و بهره گیری از فضیلتهای ماه های محرم و رمضان می تواند تمام نقشه های دشمن را باطل کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیر اضافه کرد: باید با حرکتی متحد و برنامه هایی منسجم و شایسته عزادری ابا عبدالله الحسین (ع)، در پویائی اهداف نهضت حسینی در جامعه تلاش کنیم.

وی با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است"، افزود: اخلاص و نیت در انجام کارها یکی از موارد مهمی است که باید در این فرصتها نشر و مورد توجه قرار گیرد.

قهرمان نژاد خواستار اجرای برنامه های باشکوه و یکپارچه در سوگواری ماه محرم شد و عنوان کرد: هیئت امنا مساجد و محلات باید ضمن پرهیز از هرگونه اختلافات حاشیه ای، با برنامه هایی پر محتوی و طبق نظارت تبلیغات اسلامی در اجرای مراسم عزادری سالم تلاش کنند.

