اتحادیه عرب مجری طرحهای آمریکایی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "رافع عبدالجبار" نماینده فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر تاکید کرده است اتحادیه عرب، طرحهای اسرائیلی و آمریکایی را در منطقه اجرا می کند.



وی افزود : اتحادیه عرب را در حال حاضر، قطر که مجری سیاستهای آمریکایی اسرائیلی است، هدایت می کند به همین خاطر عراق باید از نقش خطرناک این کشور برحذر باشد.



عبدالجبار افزود: اتحادیه عرب باید نماینده وطن عربی باشد، و به همه کشورهای عربی نگاه یکسانی داشته باشد، اما نه تنها این امر رخ نداده، بلکه بر عکس بوده است، زیرا سیاست یک بام و دو هوا را در مواضع خود در برابر ملتهای عربی پیش گرفته است.

وی گفته است : شایسته بود که اتحادیه عرب پیش از مسئله سوریه به وضعیت یمن و همچنین بحرین بدون هرگونه جانبداری می پرداخت، اما در عمل عکس آن و دوگانه رفتار کرد و ملتها با اینگونه موضعگیریها مخالف هستند.



از سوی دیگر العربیه گزارش داد تحریمهای عربی علیه سوریه ممکن است شامل توقف پروازهای هوایی به این کشور و منع تعامل با بانک مرکزی آن باشد.



کمیته عربی وابسته به اتحادیه عرب به رهبری قطر به سوریه برای امضای پروتکل مربوط به ناظران این اتحادیه، 48 ساعت مهلت داده است.

خاطر نشان می شود مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز اخیرا ضمن انتقاد از موضع یکجانبه اتحادیه عرب علیه سوریه اعلام کرد که این اتحادیه حامی ظلم است.



صدر در واکنش به تصمیمات اخیر اتحادیه عرب در قبال سوریه اظهار داشت : اتحادیه عرب با موضع خود در قبال سوریه نشان داد که حامی ظلم است.