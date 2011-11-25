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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

دونمایش از گلستان به جشنواره تئاتر منطقه ای گیلان راه یافت

دونمایش از گلستان به جشنواره تئاتر منطقه ای گیلان راه یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایش های پلک بزن و شش پنجره مایل به همیشه از استان گلستان به بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه ای در گیلان راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت گروه های حاضر در جشنواره با حضور، 9 گروه نمایشی از پنج استان، اردبیل، البرز، گلستان، خراسان شمالی و سمنان در سالنهای وارش- دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا و سالن نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با یکدیگر از سوم آذرماه آغاز شد.

گفتنی است نمایش های پلک بزن کاری از حمید میرزایی و احسان یزدان پناه، پنج شنبه 3 آذر ماه به روی صحنه رفت.

همچنین نمایش شش پنجره مایل به همیشه کاری از عبدالرضا شیبانی جمعه 4 آذر ماه، در سالن کانون پرورش فکری و از ساعت 9 صبح به روی صحنه می روند.
 
دو نمایش برتر این بخش، به جشنواره بین المللی تئاتر فجر امسال راه خواهند یافت.
کد مطلب 1468567

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