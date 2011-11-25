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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رامیان برپا شد

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رامیان برپا شد

رامیان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه هنرهای تجسمی به مناسبت هفته بسیج در رامیان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان از برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی در سالن نمایشگاه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

جواد قربانی گفت: این نمایشگاه همزمان با هفته بسیج و گرامیداشت دهه ولایت در رشته نقاشی برپا شد.

وی افزود: هنرمندان آموزشگاه نقاشی سه رنگ رامیان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامیان این نمایشگاه 3 روزه را برگزار کرده اند که با استقبال چشمگیر مردم هنردوست رامیان رو به رو شد.
 
گفتنی است این نمایشگاه از ساعت 8 الی 14پذیرای علاقمندان برای بازدید است.
 

 
   

 
کد مطلب 1468568

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