کارخانه تولید کود آلی در گرگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گلستان عصر پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از این شرکت اعلام کرد: کارخانه تولید کود آلی شرکت و یواکود با ظرفیت تولید هزار و 500 تن در سال در زمینی به مساحت دو هزار و 68 مترمربع و با زیربنای 950 مترمربع ، با سرمایه گذاری چهار میلیارد و 314 میلیون ریال و اشتغال 15 نفر در ناحیه صنعتی گوزن فارس شهرستان گرگان به بهره برداری رسید.



محمدتقی جهانشاهی افزود: از مزایای مصرف کود آلی می توان به بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اشاره نمود بنحوی که خاک ترد و پوک و منافذ عبوری زیادی در آن ایجاد می گردد و این امر سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی و همچنین افزایش هوا دهی در خاک و جذب اکسیژن توسط ریشه گیاه خواهد شد.



وی عنوان کرد: مصرف کود آلی که قابلیت نگهداری آب زیادی را در خوددارد و نیاز آبی گیاه را تا حدودی کاهش می دهد و خاک اطراف ریشه را همواره مرطوب و از سوی دیگر به علت غنی بودن از ترکیبات هوموسی میزان مواد آلی در خاک را افزایش داده و باعث بهبود ساختار خاک می شود.