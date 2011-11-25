عاشورا در غدیر رقم خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خاجویان عصر پنجشنبه در همایش رهروان عاشورایی افزود: پیامبر گرامی اسلام (ص)‌ هم فرمودند که من رسالتم را در روز غدیر به پایان رساندم ولی بعضی از خواص بعداً با واقعه غدیر مخالفت کردند و همین سرآغاز واقعه عاشورا شد تا حضرت امام حسین (ع) برای نجات اصلاح دین جدش قیام کند و خود و خانواده خود را فدای اسلام کند.

حجت الاسلام خداجویان گفت: ‌هدف از تشکیل هیئت باید انتقال پیام نهضت عاشورا به جهانیان باشد و پیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)‌هم امر به معروف و نهی از منکر است زیرا ایشان قیام کردند تا دین جدشان را اصلاح کنند.

وی افزود: اولین پیام رسان قیام عاشورا حضرت زینب کبری (س)‌ بود که بعد از تحمل تمامی سختیها و رنج ها پیام امام مسلمین را به مردم رساندند و ادامه دهنده راه حضرت زینب (س) باید هیئت های مذهبی باشند.

وی هیئت های مذهبی را یک شبکه اجتماعی عنوان کرد و گفت: ‌هیئت های مذهبی یک جریان اجتماعی است که افراد متدین دور هم جمع می شوند تا هدف والایی را دنبال کنند و در هیچ جای دنیا و در طول تاریخ هیچ شبکه اجتماعی به قدرت هیئت های مذهبی شکل نگرفته است و از دل همین هیئت ها بود که شهدایی مثل باکری و همت تحویل جامعه داده شد.