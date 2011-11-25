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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

هفته هفتم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد

هفته هفتم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: هفته هفتم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد کاووس عصر پنجشنبه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 61 راس اسب ورزشی به مسافتهای 1500 و 1600 متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول اسبهای ورزشی ناردانه با چابکسواری رضا کریمی، سزار یزدانی با یاسر جرجانی و دریای نور با کمال دالیجه عطا، در کورس دوم اسبهای ورزشی دوبی کلاسیک با ستار مهرانی، استریکا با قربان محمد اودک و خوش دل 2 با عیدمحمد غراوی و در کورس سوم اسبهای لاکی وان با امین محمدی، شبنم با ابوطالب چاری زاده و اسپریس با محمد خجملی برتر شدند.

همچنین اسبهای ورزشی آگستینوس با ستار مهرانی، واناکا با محمد خجملی و کرفه با فیض الله رجال در کورس چهارم، اسبهای آرام با محمد خجملی، سان سان با متین آموت و آی آرا با کمال دالیجه عطا در کورس پنجم و اسبهای سلن با کمال دالیجه عطاء، آس آق قلا با ستار مهرانی و آرشاوین با فیض الله رجال در کورس ششم اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره از رقابتها 184 میلیون و 600 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و سوارکاران اسبهای برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: کورس اول این مسابقات ویژه اسبهای ترکمن و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.

وی اظهار داشت: مسافت کورسهای اول و دوم 1500 متر و بقیه کورسها 1600 متر طول بوده است.

کد مطلب 1468576

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