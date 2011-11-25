هفته هفتم کورس پاییزه اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 61 راس اسب ورزشی به مسافتهای 1500 و 1600 متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول اسبهای ورزشی ناردانه با چابکسواری رضا کریمی، سزار یزدانی با یاسر جرجانی و دریای نور با کمال دالیجه عطا، در کورس دوم اسبهای ورزشی دوبی کلاسیک با ستار مهرانی، استریکا با قربان محمد اودک و خوش دل 2 با عیدمحمد غراوی و در کورس سوم اسبهای لاکی وان با امین محمدی، شبنم با ابوطالب چاری زاده و اسپریس با محمد خجملی برتر شدند.

همچنین اسبهای ورزشی آگستینوس با ستار مهرانی، واناکا با محمد خجملی و کرفه با فیض الله رجال در کورس چهارم، اسبهای آرام با محمد خجملی، سان سان با متین آموت و آی آرا با کمال دالیجه عطا در کورس پنجم و اسبهای سلن با کمال دالیجه عطاء، آس آق قلا با ستار مهرانی و آرشاوین با فیض الله رجال در کورس ششم اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره از رقابتها 184 میلیون و 600 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و سوارکاران اسبهای برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: کورس اول این مسابقات ویژه اسبهای ترکمن و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.

وی اظهار داشت: مسافت کورسهای اول و دوم 1500 متر و بقیه کورسها 1600 متر طول بوده است.