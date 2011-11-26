تاملی در رویکرد جدید انگلیس و غرب/ هدف توان دیپلماتیک ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، "نصرت الله تاجیک" در این مطلب می نویسد: طی ده ماه گذشته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باتغییرات ناگهانی روبرو شده است. تغییر فی نفسه خود دارای تنشها و پس لرزه های خاص خود است. این اصل در مورد تغییرات سیاسی اجتماعی که معمولاً به کندی و به ندرت رخ می دهد مهمتر تلقی می شود. تغییرات هم فرصت هستند و هم تهدید مخصوصا تغییرات در منطقه ای که امنیت کشورها و امنیت تامین دسترسی به انرژی که نبض حرکت صنایع، کالا، زندگی، معیشت و گردش پول مردم دنیا و نه تنها منطقه به آن وابسته است.



اوجگیری رویاروئی ایران و غرب بیش از آنکه ماهیت واقعی دو جانبه داشته باشد به مسائل جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و نحوه تلقی آنان از روندی که در این منطقه می گذرد و آینده آن برمی گردد. سیاستهای دوگانه غرب و مخصوصاً آمریکا در قبال کشورهای گوناگون منطقه و عدم وجود انسجام، یکدستی و یک روال منطقی واحد در برابر همه کشورها و جانبداری از حکومتهائی که در حلقه حمایت و نفوذ غرب قرار دارند و دخالت در جهت دهی به مسائل کلیدی این منطقه از یک طرف و حمایت بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی و ترجمه کلیه مسائل در پرتو این رژیم از طرف دیگر مهمترین مشکلات بین دو سوی معادلات منطقه ای است.



این روند در مورد سه کشور بحرین و یمن به عنوان اقمار آمریکا و عربستان و از سوئی سوریه به عنوان متحد ایران و مخالف سیاستهای آل سعود در خاورمیانه و مشخصاً در لبنان از سوی دیگر به اوج خود نزدیک و با مخلوط شدن مسئله هسته ای و فشارهای غرب بعد از انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری ایران دور جدیدی از تنشهای بین ایران و آمریکا را رقم زده است.

در هفته های اخیر به دنبال آغاز دور جدیدی از تنش بین ایران و آمریکا در زمینه سناریوی قتل سفیر سعودی در آمریکا و فعالیت سیاسی تبلیغی آمریکا و سعودی در این زمینه، گزارش نماینده کمیسیون حقوق بشر و قطعنامه تصویبی مجمع عمومی در این زمینه، گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی لحن مقامات غربی نیز به سمت ایران به تندی گرائیده است و این امر درمیان دولتمردان انگلیسی نیز بطور بارزی خود نمائی می کند که به موضعگیری وزیر خارجه و نیک کلک معاون نخست وزیر و نیز تحریم موسسات مالی و بانک مرکزی ایران از سوی انگلیس می توان اشاره کرد. ولی مقاله گاردین در زمینه حمله احتمالی رژیم صهیونیستی و نیز دیلی تلگراف به احاله این حمله به ایام کریسمس نمونه ای از شدت گرفتن روند تند حمله تبلیغی این کشور محسوب می گردد.



روابط ایران و انگلیس که همواره دارای پستی و بلندیهای فراوانی در این سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده با پذیرش سفیر جدید معرفی شده انگلیس در ایران این امید بین ناظران سیاسی که همه چیز را حمل بر صحت می کنند وجود داشت که شاید این اقدام مقداری به روابط بین دو کشور التیام بخشد. ولی روند چند سال اخیر رفتار انگلیس نشان می دهد که این کشور به دنبال توسعه روابط با ایران نیست و این مسئله وابسته به شخص نیست که با تعویض سفیر روند نیز عوض شود. در غیاب سفارت آمریکا در تهران هدف انگلیسیها برای اعزام سفیر ارتقاء و توسعه رابطه نیست.



انگلیس و غرب که با یک هجوم سیاسی- تبلیغی رسانه ای با استفاده از گزارش جدید آژانس یین المللی انرژی اتمی بدنبال تکمیل حرکتهای قبلی خود و آغاز حرکت جدیدی سعی کردند که تمامی هم و غم خود را در مستهلک کردن باقیمانده توان و تحرک سیاست خارجی ایران بکار برده و سیاست خارجی ایران را در این شرایط بحرانی در یک حالت بحرانی قرار دهند.



در چنین شرایطی دولت ایران با بعضی اقدامات از جمله آزاد نمودن دو زندانی باقیمانده در ایران سعی نمود مقداری از تنشهای دو جانبه با این کشور را از بین ببرد. تا هم مقداری از شدت حملات تبلیغی روانی علیه خود را کاهش دهد و هم شرایط را برای فراهم کردن زمینه های تحقق خواست مردم منطقه برای حاکمیت بر سرنوشت خویش آماده نماید. ولی از آنجا که غرب با یک دید متناقض و سیاست دوگانه به منطقه نگاه می کند بنابراین این روش و اقدامات دولت ایران نه تنها با عکس العمل مناسب و نتیجه مثبتی روبرو نشده بلکه تهدیدات علیه ایران در روزهای بعدی بصورت عریانتری درآمد. سیاستهای آمریکا در یک ماتریس تناقضی و دوگانگی قرار دارد هم از جهت برخورد با کشورها متناقض و دوگانه است و هم برخورد با موضوعات این منطقه. جدا کردن کشورها از طی روند حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش یعنی استقلال و آزادی آنها همانقدر متناقض است که جدا کردن موضوع نقش رژیم صهیونیستی در مشکلات و ایجاد امنیت در امنیت منطقه. این سیاست تناقضی راه و روش ویژه و راهبردی همه جانبه خود را می طلبد و با حرکتهای منفرد روز به روز مشکلات بیشتر می شود.



تائید حکم استرداد در چنین جوی بین ایران و انگلیس بطور خاص و ایران و غرب بطور عام از طرف دیگر و در حالی که رژیم صهیونیستی بطور علنی شروع به چنگ ودندان نشان دادن کرده مفهوم و پیام صریحی دارد. در تحلیلی نوشتم که حکم استرداد من به آمریکا به سه دلیل که یکی از آنها شرایط بین المللی است با عجله تائید شد. این حکم در زمانی بعد از یک مدت طولانی ابرام شد که دولت ایران با فشار روز افزونی در پی سه سناریوی مذکور برای آماده نمودن زمینه برای شروع دور جدیدی از تحریمها روبرو بوده است. مقطع زمانی که مصادف با اوج به چالش کشیده شدن نقش و سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال خیزش اسلامی مردم منطقه خاورمیانه و شمال افریقا از سوی ایران است.عجله از آن جهت که معلوم نیست این تاخیر سی و نه ماهه که به مراتب اثرات تخریبی اش بر سلامت من و خانواده ام بیش از اصل خود پرونده بوده است به چه منظوری اتفاق افتاده است و چه زد بندی در کار بوده است؟