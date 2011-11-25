تهیه سلاح با دلارهای آمریکایی برای براندازی سوریه/ شبکه الجزیره اتاق جنگ بیگانگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی روز پنجشنبه در همایش انسجام داخلی، اقتدار جهانی که در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) در حال برگزاری است، با اشاره به تحولات اخیر سوریه و دخالت بیگانگان در امور این کشور اظهار داشت: آنچه در کشور سوریه می‌گذرد از نظر ماهوی با تحولات سایر کشورها تفاوت جدی دارد و یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای که به عنوان اتاق جنگ کار می‌کند شبکه الجزیره است که مدام در حال تلاش و فعالیت رسانه‌ای است.



وی ادامه داد: در سوریه سلاح‌هایی توسط چند کشور در حجم بسیار بالا با دلارهای آمریکایی وارد می‌شود و اگر فکر کنیم تحولات این کشور حرکت مردمی است در اشتباه هستیم.



وزیر اطلاعات با بیان اینکه حرکت در سوریه جنگ مسلحانه است، بیان داشت: نیروهای نظامی و امنیتی سوریه یا ترور می‌شوند و یا مورد برخورد قرار می‌گیرند و جنازه‌های آنها مثله می‌شود.



مصلحی گفت: اسنادی وجود دارد که این گروه‌ها توسط چه کشورهایی با حمایت آمریکایی‌ها مورد پشتیبانی مالی قرار می‌گیرند.



حل مشکل اسرائیل زیر سایه بهار عربی



وی بیان داشت: آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که باید زیر سایه بهار عربی مشکل مقاومت را در برابر اسرائیل حل کنند و خط مقدم مقابله نیز سوریه است، از این رو برای حل کردن این مسئله سرمایه گذاری انبوهی انجام دادند.



مصلحی با ابراز تاسف از حمایت برخی کشورهای اسلامی از طرح‌های آمریکایی اظهار داشت: دلارهای آمریکا برای تحولات مختلف هزینه می‌شود و آنها می‌خواهند این تحولات و موج بیداری اسلامی را متوقف کنند، اما با تدابیر صورت گرفته با این حرکت به صورت جدی مقابله می‌شود و عصبانیت آنها نیز از همین است.



امنیتی‌کردن فضای انتخابات هدف اصلی دشمنان



وزیر اطلاعات امنیتی‌کردن فضای انتخابات مجلس را هدف اصلی دشمنان نظام عنوان کرد و یادآور شد: دشمنان به این هدف دل بسته‌اند که انتخابات بهترین بستر برای ضربه‌زدن به نظام اسلامی است.



وی اضافه کرد: هدف دشمنان از چالشی کردن فضای انتخابات این است که مدل الگوبودن نظام اسلامی بشکند تا فرصت انتخابات را به تهدید تبدیل کنند.



وزیر اطلاعات با اشاره به دو رویکرد اصلی دشمنان در انتخابات گفت: آنها سعی دارند اگر سطح مشارکت مردمی در انتخابات بالا بود برای ایجاد بحران تمرکز اصلی را روی کیفیت انتخابات و تشکیک در سلامت آن ببرند و طرح تقلب را مطرح کنند، از سویی دیگر اگر سطح مشارکت پائین باشد موضوع تحریم انتخابات را دنبال کنند.