700 مبلغ در ماه محرم به مناطق مختلف گلستان اعزام می شود

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احتمال افزایش تعداد مبلغین تا 800 نفر در استان هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه حدود بیش از 400 مبلغ جدید در استان نیاز داریم، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم برای تمامی نقاط استان مبلغ اعزام کنیم نیازمند حضور بیش از 1200 مبلغ هستیم و این درحالی است که ما تنها از 700 تا 800 مبلغ در استان میزبانی می کنیم.

وی عنوان کرد: زمینه و بستر مورد نیاز برای حضور این مبلغان جدید تاکنون فراهم نشده است با اینحال همین تعداد مبلغ کار 1200 نفر را در استان انجام می دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در خصوص آموزش مبلغان در استان اذعان داشت: برای روحانیان و مبلغان و هم چنین برای هیئت ها مذهبی و مداحان دوره های آموزشی در سطح مختلف برگزار شده است.

ولی نژاد اذعان داشت: بیشترین مباحثی که در این کلاس ها مطرح شده پیرامون حفظ و جایگاه امام حسین (ع) و قیام و واقعه عاشورا و حذف خرافات و پیرایه ها بوده است.