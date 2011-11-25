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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

فوت 22 نفر بر اثر حوادث کار در گلستان/ میزان فوتی ها 47 درصد افزایش یافت

فوت 22 نفر بر اثر حوادث کار در گلستان/ میزان فوتی ها 47 درصد افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: در شش ماهه نخست امسال 22 نفر در استان گلستان به دنبال وقوع حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پزشکی قانونی گلستان، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که تعداد فوتی های ناشی از حوادث کار 15 نفر بود، 46.7 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، همه فوتی های حوادث کار استان گلستان در شش ماهه نخست امسال (22 نفر) مرد بودند.
 
در شش ماه نخست سال گذشته  تلفات ناشی از حوادث کار 15 نفر بود که از این تعداد 14 نفر مرد و یک نفر زن بودند.
 
بر اساس این گزارش، استان گلستان از نظر آمار تلفات ناشی از حوادث کار جایگاه یازدهم در بین استان ها داراست.
 
گفتنی است تعداد کل فوتی های حوادث کار این استان در سال گذشته 20 نفر ثبت شده است که 19 نفر آنان مرد و یک نفر زن بودند.
 
کد مطلب 1468582

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