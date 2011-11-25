موج دوم انقلاب مصر و ویرانی کامل کاخ آرزوهای آمریکایی- صهیونیستی

این روزها سرعت حوادث و رویدادها در مصر فرصتی برای برنامه ریزی سران کاخ سفید و رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف خود در این کشور استراتژیک و مهم منطقه ای باقی نگذاشته است. پس از سقوط مبارک در مصر که همپیمان سرسخت آمریکا و حافظ منافع رژیم صهیونیستی در منطقه به شمار می آمد چالش آمریکا جستجو برای یافتن صدایی آشنا برای همپیمان شدن با آن بود.

اسرائیل نیز با این مسئله روبرو شد که در رویارویی با تشکیل دولتی که در تضاد با منافع اشغالگری آنهاست چه مدیریت و راهکاری را باید در پیش گیرد.

از جمله طرحهایی که آمریکا پس از سقوط مبارک در مصر در پیش گرفت طرح خطرناک تجزیه این کشور به دو بخش مسیحی نشین و مسلمان نشین و ایجاد درگیریهای مذهبی در این کشور و سوق دادن مصر به سمت یک جنگ داخلی بود که البته در همان مراحل اولیه کنترل شده و با شکست روبرو شد.

با روی کار آمدن شورای نظامی مصر و ژنرال طنطاوی به عنوان رئیس این شورا امیدهای آمریکایی و صهیونیستی بار دیگر جان تازه ای گرفت. ارتش که به واسطه همراهی با انقلابیون در مسیر سقوط دیکتاتور مخلوع مصر اعتبار خوبی نزد مردم مصر به دست آورده بود از آنجایی که مهره های قابل اعتمادی که از بازماندگان رژیم مبارک بودند برای آمریکاییها در درون خود داشت ابزار مناسبی بود تا بار دیگر ایالات متحده با تکیه بر آن سرنخ انقلاب مصر را در دست گرفته و آن را به هر طرف که خود می خواهد بکشاند.

پایگاه نهرین نت نیز اخیرا در مطلبی نوشت که آمریکا تلاش زیادی برای کنترل وقایع مصر پس از انقلاب 25 ژانویه تا کنون انجام داده و سعی کرده که مانع سیر واقعی به سوی نظامی اسلامی که مخالف اسرائیل و آمریکا است شود.

این پایگاه همچنین خاطر نشان کرد که مسئولان بخش مصر در وزارت خارجه آمریکا همه روزه به دنبال یافتن گزینه هایی برای کنترل امور مصر هستند و در این راه سعی می کنند که طنطاوی یا "سامی حافظ عنان" رئیس ستاد ارتش مصر را به قدرت برسانند.

اما مردم انقلابی مصر که بهای سنگینی را برای این حرکت عظیم خود پرداخت کرده بودند خیلی زود متوجه همدستی این دو همپیمان دیرین یعنی شورای نظامی مصر و آمریکا به منظور مصادره این انقلاب بزرگ شده و با اعتراضات گسترده ای که در بسیاری از شهرهای کشورشان به راه انداختند خواستار کناره گیری شورای نظامی و واگذاری قدرت به غیر نظامیان شدند.



به این ترتیب انقلاب مصر وارد مرحله دوم خود شده و بار دیگر زنگهای خطر در ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به صدا درآمد.

در این راستا وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی درباره فوران دوباره انقلاب اسلامی در مصر ابراز نگرانی کرده است. بنیامین بن الیعازر با ابراز نگرانی از رویدادهای اخیر مصر اظهار داشته است که تل آویو باید خود را برای تبدیل شدن مصر به دشمن اسرائیل آماده کند. آینده مصر در دست ملت این کشور قرار گرفته که اسرائیل را دشمن خود می داند.

به گزارش مهر، ژنرالهای بر جای مانده از رژیم مبارک که ارتباطات گسترده ای با سرویسهای جاسوسی رژیم صهیونیستی دارند در 9 ماه گذشته تلاش کردند تا ضمن فریب مردم آنها را از ادامه انقلاب خسته کنند و آن را به نفع خود و همپیمانان غربی خود مصادره کرده و رژیم مبارکی دیگر را در این کشور به وجود آورند، اما غافل از اینکه قدرت انقلابیون مصری در کشف عوامل دست نشانده غرب و به ویژه آمریکا به شدت افزایش یافته و آنها دیگر در دامی که آمریکاییها برای آنها پهن کرده اند نخواهند افتاد.

صحنه های خشونت بار درگیریها در شهرهای مختلف مصر بین انقلابیون و ژنرالهای مصری نشان می دهد که دیگر دوران شورای نظامی مصر به سر آمده و سرنوشتی مشابه مبارک در انتظار ژنرال طنطاوی خواهد بود.

آمریکا نیز در برابر حوادث اخیر رخ داده در مصر حیران مانده است و تمام رویاهای خود را بر باد رفته می بیند . "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید نیز در این راستا به صدای آمریکا گفته است: ما از همه طرفهای درگیر می خواهیم خویشتنداری نشان دهند. ما از این درگیریها عمیقا نگران هستیم.

به این ترتیب آمریکا که این روزها درگیر پرونده های خطرناکی در منطقه است که هیچ کدام از آنها باب میل سران کاخ سفید پیش نمی رود بار دیگر با چالش جدی دیگری در مصر روبرو شده و موقعیت مهره های خود در این کشور را در معرض خطر جدی می بیند.

اما آمریکا ورژیم صهیونیستی باید بدانند که مردم انقلابی مصر با هوشیاری کامل راهی را که در مسیر دستیابی به دموکراسی و رهایی از سلطه بیگانگان بویژه غربی ها در پیش گرفته اند تا آخر ادامه داده و اجازه دست اندازی و مداخله را به آمریکا و متحدانش نخواهند داد.

گروهها و احزاب سیاسی در مصر نیز باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند که مردم و انقلابیون مصری دیگر از حمایت از رژیم صهیونیستی و دخالتهای آمریکا در کشورشان خسته شده اند و این مسئله را از سوی هیچ یک از گروهها و احزاب سیاسی بر نمی تابند. آنها باید موضع خود را شفاف بیان کرده و صادقانه با مردم رفتار کنند.اعتراضات گسترده مردمی علیه شورای نظامی مصر گواه این حقیقت است.

زکیه شریعتمدار تهرانی