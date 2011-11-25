داوری هم مدیر است هم دوومیدانی کار/ خدا جای حق نشسته است

احسان حدادی پس از بازگشت از آلمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لوزه‌های من مدت‌ها بود مشکل داشت و همیشه در تنفس مشکل داشته و حتی بعضی مواقع دچار گلو درد می شدم. به دنبال این موضوع در آلمان با تایید پزشک متخصص تصمیم گرفتم بیماری‌ام را معالجه کرده و لوزه‌هایم را عمل کنم.

وی افزود: دو هفته‌ای تحت نظر پزشک بودم و در حال حاضر شرایط خوبی دارم و از امروز هم تمریناتم را آغاز کرده‌ام. خوشبختانه در آلمان پزشکان به من گفتند که دستم دیگر مشکل ندارد و می توانم تمریناتم را بدون دغدغه ادامه دهم.

قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا به دنبال تغییر سرپرست فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: مطمئنا باید در آینده شرایط این فدراسیون بهتر شود. چرا که داوری خود دوومیدانی کار بوده و در کنار آن سابقه مدیریتی هم داشته است. معتقدم دوومیدانی تنها نیاز به فردی نداشت که دوومیدانی را بشناسد بلکه مدیر می خواست که این شرایط نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: احسان حدادی با این شرایط دیگر از حاشیه درآمده است و تنها می خواهد به تمریناتش بپردازد و خود را برای حضور در المپیک 2012 لندن آماده کند.

حدادی در خصوص صحبت‌های اخیر آشتیانی، سرپرست پیشین فدراسیون دوومیدانی هم تصریح کرد: مسئولان پیشین فدراسیون دوومیدانی در این مدت به هیچ عنوان با من تماس نگرفتند. در کنار آن هیچ مبلغی هم از هزینه‌های سفرم به آلمان را به من پرداخت نکردند.

وی با انتقاد از اینکه آشتیانی به تازگی گفته است که برای حدادی ماهیانه 42 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: هزینه‌های من در اردوها و تدارکات و سفرهایم حتی ماهیانه 10 میلیون تومان هم نشده است و نمی دانم چرا آشتیانی چنین حرفی را بیان کرده است. مسئولان پیشین فدراسیون دوومیدانی می توانند فاکتورها را بیاورند و من هم اسناد را بیاورم تا حرفم را اثبات کنم.

دارنده اولین مدال دوومیدانی ایران در مسابقات قهرمانی جهان بیان کرد: فدراسیون دوومیدانی در چند ماه گذشته پاداش مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا در کوبه ژاپن را پرداخت کرده اما به من که مدال طلا در آن رقابت‌ها بدست آوردم هیچ پاداشی نداده است چه برسد به مدال قهرمانی جهان در کره جنوبی. این نشان می دهد که تا چه حد نسبت به عملکرد من در این مدت بی توجهی و بی مهری شده است.

وی تاکید کرد: خدا جای حق نشسته است و من همیشه به این این مسئله ایمان دارم. من یک روز است به ایران آمده‌ام و فرصت نشده به فدراسیون بروم. می خواهم روز شنبه در مراسم معارفه مدیر جدید حاضر شوم. من پیش از این با داوری در مسابقات فیلپین 2002 و اوکراین هم سفر بوده و وی را می شناسم. وی فردی است که خود دوومیدانی کار بوده و این موضوع به نفع ورزشکاران این رشته است. می خواهم در دیدار با داوری بی مهری‌ها و بی توجهی‌هایی را که در این مدت به من شده را بازگو کنم.

حدادی در مورد اینکه چرا مربی اش تاکنون به ایران نیامده و آیا مشکلی در این خصوص هست گفت: مشکلی نیست. همسر کیم بیمار است و وی مدتی دیگر به ایران خواهد آمد. تمریناتم را شروع کرده‌ام و قرار است بزودی اردوی آماده سازی خود را در کیش برپا کنم.