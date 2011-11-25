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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

حسام:

اقتدار علمی راه پیشرفت کشور است

اقتدار علمی راه پیشرفت کشور است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان، راه پیشرفت کشور را داشتن اقتدار علمی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حسام عصر پنجشنبه در همایش جهاد گران علم و فناوری گفت: در این راه باید توسعه و فناوری و نوآوری باید تلاش بیشتری کنیم که بحمدالله در کشور عزیزمان این راه با عزم جدی پژوهشگرانمان ادامه دارد.

وی افزود: اساس پیشرفت تلاش در زمینه فناوری و نوآوری است و باید دانسته ها و آموخته های خود را به مرحله عمل و اجرا برسانیم و فقط به کتاب و مقاله بسنده نکنیم.

جانشین فرماندهی سپاه نینوا با اشاره شهدای غدیر افزود: راه تهرانی مقدم در جهاد علم و فناوری ادامه دارد و دشمنان ما بدانند هزاران تهرانی مقدم دیگر در ایران اسلامی وجود دارد.

سرهنگ پاسدار کریمی نیز بیان داشت: ما باید با روحیه بسیجی موانع تحقیق و تعلم و کسب دانش را بر طرف کنیم و همانند رهبر خود خستگی ناپذیر باشیم.
کد مطلب 1468586

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