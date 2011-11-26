موزه دفاع مقدس در استان البرز تاسیس می شود

محمد رضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر از امضا توافقنامه و تفاهمنامه ای ما بین اداره کل میراث فرهنگی و بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس مبنی بر تاسیس موزه آثار دفاع مقدس در استان البرز خبر داد و افزود: اداره میراث فرهنگی استان در خصوص تاسیس موزه آماده هرگونه همکاری و مساعدت با بنیاد حفظ آثار می باشد، همچنین اداره میراث فرهنگی ، درخصوص ثبت ملی و معنوی پدیده های دفاع مقدس اقدامات وسیعی صورت داده است.

وی با اشاره به مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان البرز و بحث ایجاد موزه های متعدد در استان اظهار امیدواری کرد: افتتاح موزه دفاع مقدس سرآغازی برای تاسیس و افتتاح موزه های مردم شناسی، باستان شناسی و موزه مدرسه در استان البرز باشد.

المان های دفاع مقدس در محیط های شهری ایجاد می شود

مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان از تخصیص دو میلیارد ریال بودجه جهت ایجاد المان های دفاع مقدس در محیط های شهری خبر داد و گفت: این بودجه از سوی اداره کل میراث فرهنگی در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قرار گرفته و به زودی شاهد نصب و ایجاد المان های دفاع مقدس در میادین و محیط های شهری خواهیم بود.

10 اثر تاریخی دیگر ازاستان البرز ثبت ملی می شود.

پوینده در حوزه میراث فرهنگی، ثبت ملی 12 اثر تاریخی استان را از افتخارات اداره کل میراث فرهنگی و استان عنوان کرد و افزود: پرورنده 10 اثر تاریخی دیگر از استان آماده و تا هفته آینده جهت ثبت ملی ارسال می گردد.

وی همچنین در خصوص بناهای تاریخی استان گفت: تا کنون 400 بنای تاریخی در استان شناسایی شده که در حدود 190 تای آنها به ثبت به ملی رسیده و بودجه لازم جهت نگهداری و مرمت آنها تخصیص داده شده است و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور بودجه ملی و استانی لازم به منظور مرمت، نگهداری و ثبت مابقی بناها، تامین شود.