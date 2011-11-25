محسن فرح وشی، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: همه کشورها در حال پیگیری کارهای تمرینی خود هستند تا در بازی‌های المپیک 2012 لندن موفق شوند اما در ایران برعکس حرکت می کنیم.

وی ادامه داد: به نظر من امسال چه در کشتی آزاد و چه در کشتی فرنگی نتایج خوبی کسب کرده و در ترکیه نیز کارنامه قابل قبولی را از خود برجای گذاشتیم.

وی در مورد کنار کشیدن علیرضا حیدری از انتخابات ریاست فدراسیون کشتی نیز اظهار داشت: او عاقلانه ترین کار را انجام داد، چرا که هر فردی در انتخابات به عنوان رئیس برگزیده شود نمی تواند در این فرصت کوتاه باقی مانده به بازی‌های المپیک، کار خاصی انجام دهد.

فرح وشی با اشاره به اینکه خطیب یک فرد شناخته شده ورزشی است اظهار داشت: من برای وی به عنوان سرپرست فدراسیون آرزوی موفقیت می کنیم اما هر فردی رئیس فدراسیون کشتی شود، حداقل یکسال زمان می برد تا با تمام شرایط تسلط پیدا کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به هر صورت اتفاقی است که افتاده و کاری از دست ما بر نمی آید ولی امیدوارم هشت ماه دیگر در المپیک نتیجه خوبی را با توجه به شرایط موجود به دست آوریم و شرمنده مردم نشویم.