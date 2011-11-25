تمام هدفم کسب مدال المپیک است/ مشکلات شغلی و معیشتی داریم

مهدی تقوی، آزادکار وزن 66 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دوره گذشته در المپیک پکن در حالی که نخستین تجربه رسمی در رده سنیام بزرگسالان بود به میدان رفتم و پیش از این تنها در یک مسابقه بزرگسالان آسیا صاحب مدال برنز شده بودم.
وی در ادامه افزود: پس از المپیک پکن تا امروز صاحب دو مدال طلای جهان و یک مدال نقره بازیهای آسیایی گوانگجو شدهام و حالا مانند آن زمان بی تجربه نیستم.
تقوی تصریح کرد: کسب مدال طلا در جهان افتخار بزرگی است اما تکرار این موفقیت در بازیهای المپیک برای هر ورزشکاری یک اتفاق بزرگ است که می تواند نام او را در تاریخ ورزش جهان برای همیشه ماندگار کند.
وی تاکید کرد: پس از بازگشت از رقابتهای جهانی در اواخر شهریورماه هنوز به شرایط ایدهآل و صددرصد جسمانی نرسیدهام اما تلاش خواهم کرد با انجام تمرینات خاص و ویژه به مرز آمادگی برسم و هروقت کادرفنی تیم خونه به خونه بابل صلاح بدانند مانند دیدار با نفت تهران برای این تیم به میدان می روم.
تقوی با اشاره به اینکه سهمیه حضور در المپیک را بدست آورده اما تابع تصمیم کادر فنی است، خاطر نشان کرد: از دل و جان مایه می گذارم تا در صورت حضور در لندن به آرزوی بزرگم برای کسب مدال دست پیدا کنم و امیدوارم مسئولان ورزشی نیز در پی حل مشکلات شغلی و معیشتی ورزشکاران رشتههای مدالآور در المپیک باشند تا آنها با فراغ بال به تمرین بپردازند.
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