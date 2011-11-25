تداوم غول کشی والیبال ایران در جام جهانی/ آرژانتین برابر ایران زانو زد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان خولیو ولاسکو که در دیدارهای گذشته برابر ژاپن، صربستان و لهستان به پیروزی رسیده بودند و نتیجه دیدار برابر کوبا را به حریف واگذار کرده بودند، بامداد امروز جمعه در گروه A رقابت‌های جام جهانی در شهر اوساکای ژاپن به مصاف تیم ملی آرژانتین رفتند و درپایان با نتیجه 3 بر 2 ( 15 ، 25 - 25 بر 21 - 24 بر 26 ، 25 بر 16 و 15 بر 12) حریف نامدار خود را شکست دادند تا پس از صربستان و لهستان این سومین غول بزرگ والیبال جهان باشد که برابر ایران زانو می زند.

ملی پوشان کشورمان که به واسطه پیروزی برابر لهستان از روحیه بالایی برخوردار بودند بازی را خوب شروع نکردند و در گیم اول با اختلاف 10 امتیاز نتیجه را به حریف واگذار کردند اما در گیم دوم شرایط کاملا فرق کرد و شاگردان ولاسکو با انجام بازی حساب شده و کم اشتباه توانستند نتیجه گیم نخست را جبران کنند و با نتیجه 25 بر 21 حریف خود را شکست دهند.

در گیم سوم بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان می توانستند پیروز میدان باشند چرا که بارها امتیازات عقب افتاده را جبران کردند و در امتیاز 24 هم با حریف برابر شدند اما در نهایت با دو اشتباه فردی این گیم را با نتیجه 24 بر 26 به آرژانتین واگذار کردند.

در گیم چهارم اما همه چیز به سود ایران بود و شاگردان خولیو ولاسکو با اختلاف چند امتیازی از حریف خود پیش رفتند و و تا امتیاز 15 اختلاف پنج امتیازی را با آرژانتینی ها حفظ کردند و در ادامه این اختلاف را بیشتر کردند و 20 بر 12 از حریف نامدار خود پیش افتادند و در نهایت نیز موفق شدند این گیم را 25 بر 16 از حریف ببرند تا کار به گیم پنجم کشیده شود. اتفاقی که در دیدار برابر لهستان هم رخ داد.

آرژانتینی ها گیم پنجم را با روحیه شروع کردند و امتیاز اول را هم گرفتند اما این ایران بود که ابتکار عمل را در دست گرفت و در ادامه این گیم از حریف پیش افتاد و تا پایان این برتری را حفظ کرد و در نهایت با نتیجه 15 بر 12 حریف خود را شکست داد. در پایان این دیدار حمزه زرینی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.