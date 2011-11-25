مهدی شربیانی دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی دوحه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی شهرری از پتانسیل و استعدادهای بسیار خوبی برخوردار است و بزرگان زیادی همچون حمید سوریان را تحویل داده است.



وی ادامه داد: متاسفانه در شهرری با وجود این همه استعداد یک خانه کشتی وجود ندارد تا ما بتوانیم با متمرکز کردن کشتی گیران بهتر و بیشتر کار کنیم البته از سوی مسئولان وعده‌هایی داده شده که هنوز به آن عمل نشده است.



شربیانی تصریح کرد: ‌برگزاری کلاس‌های بازآموزی برای مربیان جهت آشنایی آنها با علم روز و انجام مسابقات مختلف به خصوص در رده‌های سنی پایه از اهم برنامه‌های ماست.

عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: شهرری در سال‌های اخیر قهرمانان زیادی چون علیرضا دبیر و حمید سوریان که از نوابغ کشتی جهان به شمار می آیند تحویل کشتی ایران داده است و اگر مسئولان ورزشی نگاه ویژه‌ای به کشتی در این منطقه داشته باشند در آینده نزدیک شاهد حضور دوباره چنین قهرمانانی خواهیم بود.

