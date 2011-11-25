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۴ آذر ۱۳۹۰، ۷:۵۷

شربیانی در گفتگو با مهر:

کشتی شهرری از کمبود امکانات رنج می‌برد/ مسئولان فقط وعده داده‌اند

کشتی شهرری از کمبود امکانات رنج می‌برد/ مسئولان فقط وعده داده‌اند

رئیس هیئت کشتی شهرری گفت: کمبود امکانات باعث افت کشتی شهرری و دور شدن از شرایط مطلوب و ایده‌آل شده است.

مهدی شربیانی دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی دوحه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی شهرری از پتانسیل و استعدادهای بسیار خوبی برخوردار است و بزرگان زیادی همچون حمید سوریان را تحویل داده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در شهرری با وجود این همه استعداد یک خانه کشتی وجود ندارد تا ما بتوانیم با متمرکز کردن کشتی گیران بهتر و بیشتر کار کنیم البته از سوی مسئولان وعده‌هایی داده شده که هنوز به آن عمل نشده است.

شربیانی تصریح کرد: ‌برگزاری کلاس‌های بازآموزی برای مربیان جهت آشنایی آنها با علم روز و انجام مسابقات مختلف به خصوص در رده‌های سنی پایه از اهم برنامه‌های ماست.

عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: شهرری در سال‌های اخیر قهرمانان زیادی چون علیرضا دبیر و حمید سوریان که از نوابغ کشتی جهان به شمار می آیند تحویل کشتی ایران داده است و اگر مسئولان ورزشی نگاه ویژه‌ای به کشتی در این منطقه داشته باشند در آینده نزدیک شاهد حضور دوباره چنین قهرمانانی خواهیم بود.
 

کد مطلب 1468594

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