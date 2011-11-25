اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دومین مرحله از اردوی تیم ملی برای حضور قدرتمندانه در المپیک 2012 لندن است و در پایان این اردو شش کشتی گیر منتخب از جمله حمید سوریان روز 15 آذرماه راهی مسابقات آزمایشی لندن می شوند.



این نخستین اردوی تیم ملی در زمان سرپرستی حجت اله خطیب بر فدراسیون کشتی است و محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نیز اعلام کرده است برنامه های این تیم طبق برنامه دنبال می شود.



علاوه بر دعوت نفرات مورد نظر کادر فنی نزدیک به 18 کشتی گیر برتر رقابتهای قهرمانی کشور در سقز نیز به این اردوی دو هفته ای دعوت شده اند تا بر تجارب آنها افزوده شود.

