جدول جذب هیئت علمی در 6 زیرنظام آموزشی/ کمترین و بیشترین میزان جذب

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح آمایش آموزش عالی برای رسیدن به وضعیت مطلوب جذب هیئت علمی مقایسه ای میان دانشگاههای بزرگ کشور صورت گرفته است.

در جدول زیر مشاهده می شود تعداد کل مربیان، استادیاران، دانشیاران و استادان زیرنظامهای آموزشی کشور با یکدیگر مقایسه و در نهایت عدد اصلی وضعیت مطلوب اعلام شده است.

جدول وضعیت موجود و مطلوب توزیع اعضای هیئت علمی کشور

ردیف زیرنظام مربی استادیار دانشیار استاد وضعیت موجود وضعیت مطلوب 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 3640 9874 2913 1409 17836 34118 2 دانشگاه پیام نور 1139 766 42 10 1957 3360 3 دانشگاه آزاد اسلامی 19847 7089 686 517 28139 38000 4 موسسات غیرانتفاعی غیردولتی 2006 554 80 73 2713 12500 5 سایر دستگاههای اجرایی 443 348 41 6 838 20000 6 دانشگاه فنی و حرفه ای 83 84 6 0 173 1176 7 جمع 27158 18715 3768 2015 51656 109154

در این میان کمترین میزان جذب هیئت علمی در وضعیت مطلوب متعلق به دانشگاه فنی و حرفه ای و بیشترین میزان جذب هیئت علمی در وضعیت مطلوب به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد.