جدول جذب هیئت علمی در 6 زیرنظام آموزشی/ کمترین و بیشترین میزان جذب

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح آمایش آموزش عالی برای رسیدن به وضعیت مطلوب جذب هیئت علمی مقایسه ای میان دانشگاههای بزرگ کشور صورت گرفته است.
در جدول زیر مشاهده می شود تعداد کل مربیان، استادیاران، دانشیاران و استادان زیرنظامهای آموزشی کشور با یکدیگر مقایسه و در نهایت عدد اصلی وضعیت مطلوب اعلام شده است.
جدول وضعیت موجود و مطلوب توزیع اعضای هیئت علمی کشور
|ردیف
|زیرنظام
|مربی
|استادیار
|دانشیار
|استاد
|وضعیت موجود
|وضعیت مطلوب
|1
|وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|3640
|9874
|2913
|1409
|17836
|34118
|2
|دانشگاه پیام نور
|1139
|766
|42
|10
|1957
|3360
|3
|دانشگاه آزاد اسلامی
|19847
|7089
|686
|517
|28139
|38000
|4
|موسسات غیرانتفاعی غیردولتی
|2006
|554
|80
|73
|2713
|12500
|5
|سایر دستگاههای اجرایی
|443
|348
|41
|6
|838
|20000
|6
|دانشگاه فنی و حرفه ای
|83
|84
|6
|0
|173
|1176
|7
|جمع
|27158
|18715
|3768
|2015
|51656
|109154
در این میان کمترین میزان جذب هیئت علمی در وضعیت مطلوب متعلق به دانشگاه فنی و حرفه ای و بیشترین میزان جذب هیئت علمی در وضعیت مطلوب به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد.
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