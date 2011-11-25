وزن کشی چهار وزن دوم رقابتهای کشتی جام هاشمی نژاد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای وزن 55 کیلوگرم 33 کشتی گیر، در رقابتهای وزن 66 کیلوگرم 48 کشتی گیر، در رقابتهای وزن 84 کیلوگرم 28 کشتی گیر و در رقابتهای وزن 120 کیلوگرم 25 کشتی گیر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جوایز نهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی‌نژاد همانند سال گذشته دلاری است و نفرات اول، دوم و سوم مشترک اوزان مختلف به ترتیب 400، 300 و 150 دلار جایزه می‌گیرند.

علاوه بر پرداخت جوایز 400، 300 و 150 دلاری به تیم‌های اول تا سوم، به تیم اخلاق هم جایزه‌ای اهدا می‌شود.

نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام شهید هاشمی نژاد، با رقابت 120 کشتی گیر در چهار وزن اول در سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد بهشهر با رقابت کشتی گیران چهار وزن اول در حال برگزاری است.