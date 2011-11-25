  1. استانها
  2. مازندران
۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

وزن کشی چهار وزن دوم رقابتهای کشتی جام هاشمی نژاد انجام شد

وزن کشی چهار وزن دوم رقابتهای کشتی جام هاشمی نژاد انجام شد

بهشهر - خبرگزاری مهر: وزن کشی چهار وزن دوم، نهمین دوره رقابتهای کشتی جام شهید هاشمی نژاد انجام شد و 133 کشتی گیر حاضر در این اوزان حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای وزن 55 کیلوگرم 33 کشتی گیر، در رقابتهای وزن 66 کیلوگرم 48 کشتی گیر، در رقابتهای وزن 84 کیلوگرم 28 کشتی گیر و در رقابتهای وزن 120 کیلوگرم 25 کشتی گیر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جوایز نهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی‌نژاد همانند سال گذشته دلاری است و نفرات اول، دوم و سوم مشترک اوزان مختلف به ترتیب 400، 300 و 150 دلار جایزه می‌گیرند.

علاوه بر پرداخت جوایز 400، 300 و 150 دلاری به تیم‌های اول تا سوم، به تیم اخلاق هم جایزه‌ای اهدا می‌شود.

نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام شهید هاشمی نژاد، با رقابت 120 کشتی گیر در چهار وزن اول در سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد بهشهر با رقابت کشتی گیران چهار وزن اول در حال برگزاری است.

کد مطلب 1468603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها