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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

پیشنمازی اعلام کرد:

نسل انقلابی ایران سلاحی در برابر تهدیدهای دشمنان است

نسل انقلابی ایران سلاحی در برابر تهدیدهای دشمنان است

آمل - خبرگزاری مهر: معاون امور‌ آموزشی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت: اکنون پیام ایران به همه زورگویان و استکبار ستیزان به ایران اسلامی، حضور همه جانبه نسل جوان متدین و انقلابی در صحنه های حساس کشور است که همچون سلاحی تهدید کننده در برابر دشمنان به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر پیشنمازی شامگاه پنجشنبه در مراسم نخستین یادواره  100 شهید ورزشکار شهرستان آمل و ششمین یادواره شهدای ورزشکار سپاه کربلای امازندران در آمل افزود: دشمنان ایران و سایر کشورهای اسلامی از حضور همه جانبه و حماسی جوانان متدین و خودجوش این کشورها، هراس دارند و فقط با ایجاد جنگ روانی سعی در قدرت نمایی توخالی خود دارند.

وی ادامه داد: ارتش اسراییل دراین زمینه در برابر نیروهای حزب الله و جنگ 33 روزه غزه به زانو درآورد و توان مقابله نداشت.

معاون امور‌ آموزشی و فرهنگی جوانان وزارت ورزش وجوانان با اشاره به اینکه دامنه این خیزشها واستقلال طلبی اکنون در همه کشورهای خاورمیانه امتداد پیدا کرده است، اضافه کرد: ظلم ستزی جوانان ایرانی که از سال 57 آغاز شده اکنون همه دنیا را فرا گرفته وجنبش های ضد سرمایه داری را دراروپا و آمریکا به راه انداخته است.

پیشنمازی با اشاره به اینکه این را باید فقط در جانفشانی های شهدا در طول پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی جستجو کرد، تاکید کرد: مهمترین دستاورد همه یادواره های شهدایی که درسراسر کشور برگزار می شود باید پیام مقاومت و استواری بیش ازپیش برای ملت باید به همراه داشته باشد.

وی یادآورشد: برگزاری یادواره های شهدا و زنده نگه داشتن افتخار آفرینی که آنان در طول جنگ تحمیلی داشتند، باعث شده تا مردم با توسل و ادامه راه شهدا با ایستادگی ومقاومت همه جانبه کشورمان را در برابر توطئه های شوم دشمنان انقلاب اسلامی حفظ کنند.

معاون امور‌ آموزشی و فرهنگی جوانان وزارت ورزش وجوانان ادامه داد: خوشبختانه اکنون به برکت خون شهدا و جانفشانی های آنان در طول پیروزی انقلاب، سبب شده تا پیام انقلاب اسلامی ایران و شهدا، به عنوان الگویی برای کشورهای آزادیخواه دنیا صادر شود.

پیشنمازی، خواستار شناخت بیشتر نسل جوان جامعه از زوایای مختلف حرکت جهادی آنان برای پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ هشت سال دفاع مقدس شد.

در این مراسم ازخانواده های شهدای ورزشکار مازندران با اهداء تندیس تجلیل شد.

کد مطلب 1468604

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