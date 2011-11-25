نسل انقلابی ایران سلاحی در برابر تهدیدهای دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر پیشنمازی شامگاه پنجشنبه در مراسم نخستین یادواره 100 شهید ورزشکار شهرستان آمل و ششمین یادواره شهدای ورزشکار سپاه کربلای امازندران در آمل افزود: دشمنان ایران و سایر کشورهای اسلامی از حضور همه جانبه و حماسی جوانان متدین و خودجوش این کشورها، هراس دارند و فقط با ایجاد جنگ روانی سعی در قدرت نمایی توخالی خود دارند.

وی ادامه داد: ارتش اسراییل دراین زمینه در برابر نیروهای حزب الله و جنگ 33 روزه غزه به زانو درآورد و توان مقابله نداشت.

معاون امور‌ آموزشی و فرهنگی جوانان وزارت ورزش وجوانان با اشاره به اینکه دامنه این خیزشها واستقلال طلبی اکنون در همه کشورهای خاورمیانه امتداد پیدا کرده است، اضافه کرد: ظلم ستزی جوانان ایرانی که از سال 57 آغاز شده اکنون همه دنیا را فرا گرفته وجنبش های ضد سرمایه داری را دراروپا و آمریکا به راه انداخته است.

پیشنمازی با اشاره به اینکه این را باید فقط در جانفشانی های شهدا در طول پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی جستجو کرد، تاکید کرد: مهمترین دستاورد همه یادواره های شهدایی که درسراسر کشور برگزار می شود باید پیام مقاومت و استواری بیش ازپیش برای ملت باید به همراه داشته باشد.

وی یادآورشد: برگزاری یادواره های شهدا و زنده نگه داشتن افتخار آفرینی که آنان در طول جنگ تحمیلی داشتند، باعث شده تا مردم با توسل و ادامه راه شهدا با ایستادگی ومقاومت همه جانبه کشورمان را در برابر توطئه های شوم دشمنان انقلاب اسلامی حفظ کنند.

معاون امور‌ آموزشی و فرهنگی جوانان وزارت ورزش وجوانان ادامه داد: خوشبختانه اکنون به برکت خون شهدا و جانفشانی های آنان در طول پیروزی انقلاب، سبب شده تا پیام انقلاب اسلامی ایران و شهدا، به عنوان الگویی برای کشورهای آزادیخواه دنیا صادر شود.

پیشنمازی، خواستار شناخت بیشتر نسل جوان جامعه از زوایای مختلف حرکت جهادی آنان برای پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ هشت سال دفاع مقدس شد.

در این مراسم ازخانواده های شهدای ورزشکار مازندران با اهداء تندیس تجلیل شد.