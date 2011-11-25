جشنواره بین المللی فیلم "کودکان برای کودکان " در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی و اولین جشنواره بین المللی فیلم کودکان برای کودکان پنجشنبه شب در مراسمی با حضور سید صادق رضایی، رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کریمی صارمی دبیرجشنواره، آدوسی معاون فرهنگی کانون، طیب ملکی پور مدیرکانون استان قزوین، مدیران دستگاههای اجرایی، هنرمندان و کودکان استانهای کشور، مدیران کانون های استانهای البرز، قم، مرکزی، خراسان رضوی، همدان، کردستان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین به کار خود پایان داد.

هیئت داوران بخش مسابقه ایران، اولین دیپلم افتخار جشنواره را به خاطر تصویربرداری بسیار خوب فیلم "دربست" به تهیه کنندگی کانون سینماگران جوان سمنان به فرزانه ساغری اهداء کرد.

همچنین دومین دیپلم افتخار برای صداگذاری مناسب فیلم "دربست" به جواد محمودی و سومین دیپلم به خاطر خلق شخصیت های واقعی و قابل باور به فرزانه ساغری تعلق گرفت.

در بخش فیلم زنده جشنواره که داوری آثار توسط وجیه الله فرد مقدم، رضا حیدرنژاد، رخساره قائم مقامی و داور نوجوان مهیار شهیدی صورت گرفت اولین تندیس برای بهترین کارگردانی برای پرداخت به موضوع شهادت به دور از شعارزدگی و استفاده از ایجاز و عناصر نمایش فیلم به فاطمه نصرتی برای فیلم "بوق قطار" به تهیه کنندگی کانون سمنان داده شد.

در این بخش دومین تندیس برای بهترین کارگردانی به خاطر نگاه مناسب به دنیای کودک در مرحله رشد برای فیلم "چوب الف" از استان هرمزگان به مژده بهرامی جاسکی، سومین تندیس کارگردانی برای دور بودن از الگوهای سینمای بزرگسالان با ویژگیهای کاملا کودکانه به باران خوارزمی برای فیلم "نگار" از شهر تهران داده شد.

تندیس جنشواره برای بهترین فیلم نامه به دلیل توجه به کتاب خوانی و بچه های کار به محمد جواد چرکی برای فیلم" بچه های خیابان" از استان اصفهان، بهترین فیلمنامه به خاطر نمایش دوستی و وفاداری به مریم نصیری برای فیلم" بهار" از استان اصفهان، بهترین تصویربرداری به امیرحسین دزیانی برای فیلم " آتش" از استان سمنان، بهترین شخصیت پردازی به پریماه اسدی برای فیلم "سقف" از استان سمنان تعلق گرفت.

بخش پویانمایی جشنواره

در بخش پویانمایی داوری ها بر عهده وجیه الله فرد مقدم، نوید سعید فیروز، سارا خلیلی و داوران نوجوان مهیار شهیدی و یاور سنایی کیا بود که تندیس جشنواره در بخش بهترین کارگردانی پویانمایی به دلیل کارگردانی قابل قبول و کابرد طنز و متحرک سازی در فیلم" خوان هشتم رستم" به علی رفیعی، بهترین کارگردانی قابل قبول به نوشین مختار پور برای فیلم" طمع" از استان چهار محال و بختیاری، به خاطر خلق اثر نقاشی متحرک نرم افزاری بسیار خوب به فاطمه محرابی برای فیلم "منگوله ماهی" از خراسان رضوی، به دلیل خلاقیت در ساخت اثری پوینمایی به فاطمه میرزایی برای فیلم " پولک هایی که ستاره شدند" از کردستان، بهترین شخصیت پردازی بهذ خانم پریماه عرب عامری برای فیلم" معلم و امیر" از استان گلستان اهداء شد.

منتخبان بخش بین الملل

بنابه اعلام هیئت داوران در بخش بین الملل از آنجا که برندگان در خارج از کشور حضور دارند جوایز دانش آموزان برتر از طرف وزارت امور خارجه برای منتخبان ارسال خواهد شد اما در این بخش چهار نفر از فیلمسازان جوان کشورمان موفق به دریافت جایزه شدند.

هیئت داوران بخش بین الملل اولین دیپلم افتخار جشنواره را به خاطر فضاسازی قدرتمند بدون استفاده از دیالوگ و تنها بهره گیری از شخصیت ها و بیان داستنی روان در عین سادگی به فاطمه موجی برای فیلم" دوستی زیباست" از استان بوشهر اهداء کرد، تندیس نقره ای به خاطر پرداخت زیبا و مناسب ایده، نماهای زیبا، تصویربرداری تحسین برانگیز

و استفاده از هنر چهره پردازی به فیلم" اشک آسمان" ساخته فاطمه زارعی و تندیس برنزی به دلیل انتخاب انتخاب موضوعی انسانی و پرداخت تاثیرگذار آن با بهره گیری از دکوپاژ دقیق، انتخاب نماهای زیرکانه و بازیهای مناسب به فرزانه ساغری کارگردان فیلم " دربست" از سمنان اهداء شد.

هیئت داوران در این بخش دهیچ اثری را شایسته کسب رتبه اول تشخیص نداد.

بهترین بازیگر جشنواره

همچنین تندیس بهتریین بازیگر جشنواره به دلیل بازی روان، باورپذیر، صمیمانه و دوست داشتنی و بیان دیالوگ با گویش محلی به جمیله عامری برای بازی در فیلم "سقف" از استان سمنان داده شد.

در بخش بین الملل هم دیپلم افتخار برای پرداخت خلاقانه و مبتکرانه داستانی قدیمی، استفاده از صداهای مناسب برای بیان روان تر داستان و آزادی در پرورش خط داستانی به فیلم " او یک گرگ نبود" ساخته جمعی از دانش آموزان کشور فرانسه و بلژیک، تندیس طلایی بهترین بازیگر به دلیل همکاری مناسب میان بازیگران خردسال، ارایه مناسب نقش ها و نمایش باور پذیر واکنش ها در برابر شخصیت های فانتزی اثر به فیلم" داخل جنگل نروید" به بازیگری کتی رابینسون و توماس چند برن از کشور بریتانیا داده شد.

همچنین تندیس برنزی به فیلم سوم پویانمایی به دلیل پرداختن به موضوعی متناسب با دغدغه های دانش آموزان، شخصیت پردازی های بجا، استفاده از امکانات بیانی بدن و توانایی های صدا در نقش آفرینی به فیلم" مدرسه لگو" ساخته گروهی از دانش آموزان کشور بریتانیا، تندیس نقره ای به فیلم دوم پویانمایی به دلیل پرداخت صمیمانه و طنزآمیز موضوع و استفاده درست از تصاویر چشم نواز و خلاق به فیلم" پائولا تخمگذار خوب" به ساخته گروهی از دانش آموزان کشور بلژیک، تندیس طلایی به فیلم اول پویانمایی به دلیل انتخاب موضوعی اجتماعی و نو، پرداخت مناسب شخصیت ها، استفاده درست از امکانات تکنیکی و کار گروهی منسجم به فیلم" اجتماع مدادها" ساخته دانش آموزان کشورهای فرانسه و بلژیک اهداء شد.

بخش فیلم مستند

در بخش فیلم مستند بین الملل جشنواره، هیئت داوران در بهترین فیلم مستند و نماهنگ هیچ اثری را شایسته کسب رتبه اول و دوم ندانست و تندیس برنزی به فیلم سوم مستند به دلیل معرفی و پرداختن به هنری مهجور و ارایه اطلاعاتی در باره فرهنگ کشور یونان به فیلم "بافتن تاریخ" ساخته کلودیا پالاسیان، برتان علی، ماتئاس پاداش از کشور قبرس تعلق گرفت.

جایزه ویژه جشنواره به بریتانیا رسید

هیئت داوران، جایزه ویژه جشنواره شامل تندیس طلایی را به دلیل استفاده بسیار خلاقانه از ابزار ساده و دور ریختنی ها و پرداخت شاعرانه و کودکانه موضوع فصلها و تیتراژی متفاوت به کارگردان های فیلم " دنیای شگفت انگیز" کار گروهی از دانش آموزان کشور بریتانیا اهداء کرد.

در پایان این مراسم بیانیه جشنواره توسط یکی از داوران نوجوان قرائت شد.

در این بیانیه ضمن ابراز خرسندی از ایجاد شرایط مناسب برای نمایش فیلم های ساخته شده توسط کودکان، کیفیت آثار راه یافته به جشنواره مناسب اعلام شد اما کیفیت آثار پویانمایی خارجی بالاتر از ایران تشخیص داده شد که تلاش برای رسیدن به جایگاهی بهتر ضروری دانسته شده است.

داوران جوان در این بیانیه از مسئولان برگزاری درخوسات کردند در سالهای اینده بخشهای رقابتی در گروههای سنی کودک و نوجوان به رصورت مجزا قضاوت و ارزیابی شود.

در این جشنواره که به مدت سه روز در قزوین برگزار شد 460 فیلم از کشورمان و 220 فیلم از 26 کشور جهان به نمایش درآمد.