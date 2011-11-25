جام شهید هاشمی نژاد نوید بخش ظهور نسلی تکنیکی در کشتی است

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارائه فنون زیبا و اصیل کشتی توسط کشتی گیران جوان در رقابتهای کشتی آزاد جام شهید هاشمی نژاد، نوید بخش ظهور نسلی توانمند و تکنیکی در کشتی کشور است.

وی افزود: باید تلاش کنیم نسل جدید کشتی گیران آزاد کار کشور را تا رسیدن به سکوهای معتبر جهانی و المپیک همراهی کنیم و با پیاده کردن برنامه ریزی درست، راه کسب موفقیت ها را برای این کشتی گیران هموار کنیم.

رضایی به کیفیت کشتی این رقابتها اشاره کرد و گفت: اعلام فدراسیون کشتی مبنی بر اینکه این مسابقات یک مرحله از انتخابی تیم ملی جوانان است موجب شد، تیمها با توان توان و نفرات اصلی خود در این رقابتها شرکت کنند و این عامل زیبایی کشتی ها را دو چندان کرد.

وی افزود: ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران پس از برگزاری آخرین اردوی آماده سازی مشخص خواهد شد و تیم ملی با تمام توان در رقابتهای بین المللی سیراکف بلغارستان شرکت خواهد کرد.

نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام شهید هاشمی نژاد، با رقابت 120 کشتی گیر در چهار وزن اول در سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد بهشهر برگزار شد.